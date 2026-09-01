Албания - Беларусь 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания), вместимость: 22000
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 1-й тур
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Составы команд
Албания
Беларусь
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 6-й тур
|3 : 2
|04.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 4. 1-й тур
|0 : 2
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 0
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|12.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 13-й тур
|2 : 4
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 1-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Беларусь
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Черногория
|0
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Казахстан
|0
|0
|3
|Фарерские острова
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Словакия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф за повышение
|Эстония
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|0
|0
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