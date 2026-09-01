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Албания - Беларусь 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания), вместимость: 22000
26 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 1-й тур
Албания
Беларусь

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Составы команд
Албания
Беларусь
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 6-й турАлбания3 : 2Беларусь
04.09.2020Лига наций УЕФАЛига C. Группа 4. 1-й турБеларусь0 : 2Албания
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Беларусь0 : 0Албания
26.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 5-й турАлбания1 : 0Беларусь
12.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 4-й турБеларусь2 : 0Албания
17.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 13-й турАлбания2 : 4Беларусь
02.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 1-й турБеларусь2 : 2Албания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино00
2
Плей-офф за повышение
Финляндия00
3 Албания00
4
Стыковая зона
Беларусь00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Кипр00
2
Плей-офф за повышение
Латвия00
3 Армения00
4
Стыковая зона
Черногория00
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия00
2
Плей-офф за повышение
Казахстан00
3 Фарерские острова00
4
Стыковая зона
Словакия00
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Люксембург00
2
Плей-офф за повышение
Эстония00
3 Исландия00
4
Стыковая зона
Болгария00
Кто победит?
5 голосов болельщиков
Албания
40%
Ничья
0%
Беларусь
60%

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