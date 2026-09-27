Дания - Уэльс 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Дания
Уэльс
|22
|вр
|Филип Йоргенсен
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Патрик Доргу
|7
|пз
|Виктор Фрохольдт
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|2
|зщ
|Крис Мефам
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|15
|зщ
|Джей Дасилва
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
|19
|пз
|Сорба Томас
|5
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Джош Шихан
|11
|нп
|Бреннан Джонсон
|13
|нп
|Киффер Мур
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Крэйг Беллами
История личных встреч
|26.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 4
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 5-й тур
|1 : 2
|09.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Франция
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Турция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Италия
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Германия
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Нидерланды
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Англия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Чехия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|0
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Норвегия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|1
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков