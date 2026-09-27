23:02 ()
Свернуть список

Дания - Уэльс 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Дания
Уэльс

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Дания
Уэльс
22ДанияврФилип Йоргенсен
13ДаниязщРасмус Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщОливер Нильсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
21ДанияпзМортен Юльманн
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
17ДанияпзПатрик Доргу
7ДанияпзВиктор Фрохольдт
14ДаниянпМиккель Дамсгор
9ДаниянпРасмус Хойлунд
12УэльсврДэнни Уорд
3УэльсзщНеко Уильямс
2УэльсзщКрис Мефам
4УэльсзщБен Дэвис
15УэльсзщДжей Дасилва
20УэльспзДэниел Джеймс
19УэльспзСорба Томас
5УэльспзИтан Ампаду
22УэльспзДжош Шихан
11УэльснпБреннан Джонсон
13УэльснпКиффер Мур
Главные тренеры
ДанияБрайан Ример
УэльсКрэйг Беллами
История личных встреч
26.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раунд1/8 финалаУэльс0 : 4Дания
16.11.2018Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 5-й турУэльс1 : 2Дания
09.09.2018Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 2-й турДания2 : 0Уэльс
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Бельгия13
2
1/4 финала
Франция13
3
Стыковая зона
Турция10
4
Зона вылета
Италия10
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция13
2
1/4 финала
Германия11
3
Стыковая зона
Нидерланды11
4
Зона вылета
Сербия10
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания00
2
1/4 финала
Англия00
3
Стыковая зона
Чехия00
4
Зона вылета
Хорватия00
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Норвегия13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Дания10
4
Зона вылета
Уэльс10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Дания
0%
Ничья
0%
Уэльс
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close