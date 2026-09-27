Австрия - Косово 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Австрия
Косово
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Штефан Пош
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|18
|пз
|Романо Шмид
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|9
|нп
|Саша Калайджич
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|5
|зщ
|Люмбард Деллова
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|15
|зщ
|Мергим Войвода
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|4
|пз
|Илир Красники
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|20
|пз
|Велдин Ходжа
|10
|пз
|Эдон Жегрова
|11
|нп
|Фисник Аслани
|18
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Франко Фода
История личных встреч
|24.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига B
|Группа 3. 1-й тур
|3 : 1
|02.07.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|1/16 финала
|3 : 0
|28.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа J. 3-й тур
|3 : 3
|22.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0
|17.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа J. 1-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словения
|1
|1
| 2
Плей-офф за повышение
|Шотландия
|1
|1
|3
|Швейцария
|0
|0
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|0
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Грузия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|1
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|1
|3
|3
|Ирландия
|1
|0
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Польша
|1
|1
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|1
|0
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