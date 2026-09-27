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Австрия - Косово 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
27 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Ник Уолш (Шотландия);
Австрия
Косово

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Австрия
Косово
1АвстрияврАлександр Шлагер
5АвстриязщШтефан Пош
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
3АвстриязщКевин Дансо
16АвстриязщФилипп Мвене
4АвстрияпзКсавер Шлагер
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
18АвстрияпзРомано Шмид
10АвстрияпзПауль Ваннер
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
9АвстриянпСаша Калайджич
1КосововрАриянет Мурич
5КосовозщЛюмбард Деллова
21КосовозщАльбиан Хайдари
15КосовозщМергим Войвода
13КосовозщДион Галлапени
4КосовопзИлир Красники
23КосовопзЛеон Авдуллаху
20КосовопзВелдин Ходжа
10КосовопзЭдон Жегрова
11КосовонпФисник Аслани
18КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
ГерманияФранко Фода
История личных встреч
24.09.2026Лига наций УЕФА. Лига BГруппа 3. 1-й турАвстрия3 : 1
02.07.2026ЧМ-2026 — финальный раунд1/16 финала3 : 0Австрия
28.06.2026ЧМ-2026 — финальный раундГруппа J. 3-й тур3 : 3Австрия
22.06.2026ЧМ-2026 — финальный раундГруппа J. 2-й тур2 : 0Австрия
17.06.2026ЧМ-2026 — финальный раундГруппа J. 1-й турАвстрия3 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словения11
2
Плей-офф за повышение
Шотландия11
3 Швейцария00
4
Стыковая зона
Северная Македония00
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина13
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия13
3 Грузия10
4
Стыковая зона
Венгрия10
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия13
2
Плей-офф за повышение
Косово13
3 Ирландия10
4
Стыковая зона
Израиль10
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2
Плей-офф за повышение
Польша11
3 Босния и Герцеговина11
4
Стыковая зона
Румыния10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Австрия
0%
Ничья
0%
Косово
0%

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