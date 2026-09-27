23:02 ()
Свернуть список

Литва - Азербайджан 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас, Литва), вместимость: 15315
27 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 2-й тур
Литва
Азербайджан

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Литва
Азербайджан
Главные тренеры
ЛитваЭдгарас Янкаускас
АзербайджанАйхан Аббасов
История личных встреч
25.03.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Азербайджан0 : 0Литва
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Мальта13
2
Плей-офф за повышение
Гибралтар00
3 Андорра10
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Литва13
2
Плей-офф за повышение
Азербайджан00
3 Лихтенштейн10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Литва
0%
Ничья
0%
Азербайджан
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close