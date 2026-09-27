Литва - Азербайджан 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени С. Дарюса и С. Гиренаса (Каунас, Литва), вместимость: 15315
27 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига D, Группа 2. 2-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Литва
Азербайджан
Главные тренеры
|Эдгарас Янкаускас
|Айхан Аббасов
История личных встреч
|25.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мальта
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Андорра
|1
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Литва
|1
|3
| 2
Плей-офф за повышение
|Азербайджан
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
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