Уфа - Торпедо М 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2026 года в 12:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
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Составы команд
Уфа
Уфа
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|06.04.2026
|Россия — Лига Pari
|27-й тур
|1 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига Pari
|8-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 8 : 7
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.12.2014
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|20.10.2014
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|12
|23
|6
|Торпедо М
|11
|20
|7
|Ротор
|12
|17
|8
|Уфа
|11
|17
|9
|Шинник
|11
|15
|10
|Енисей
|12
|14
|11
|Арсенал Т
|12
|13
|12
|Ленинградец
|12
|13
|13
|Нефтехимик
|12
|12
|14
|Челябинск
|12
|12
|15
|Волга Ул
|12
|11
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|11
|5
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