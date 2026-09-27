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Уфа - Торпедо М 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2026 года в 12:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 7-й тур
Уфа
Торпедо М

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Составы команд
Уфа
Уфа
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
06.04.2026 Россия — Лига Pari 27-й тур Уфа1 : 1Торпедо М
03.09.2025 Россия — Лига Pari 8-й тур Торпедо М0 : 0Уфа
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Торпедо М0 : 0Уфа
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Уфа0 : 1Торпедо М
26.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала Уфа1 : 1 8 : 7Торпедо М
17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Уфа0 : 0Торпедо М
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Уфа1 : 0Торпедо М
08.12.2014 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Торпедо М2 : 2Уфа
20.10.2014 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Уфа1 : 1Торпедо М
23.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Торпедо М0 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1223
6 Торпедо М1120
7 Ротор1217
8 Уфа1117
9 Шинник1115
10 Енисей1214
11 Арсенал Т1213
12 Ленинградец1213
13 Нефтехимик1212
14 Челябинск1212
15 Волга Ул1211
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Уфа
0%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

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