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Факел - Динамо М 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
07 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Факел
Динамо М

Стартовый состав
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Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияАлексей Васильевич Ребко (и.о.)
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
05.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турФакел0 : 1Динамо М
24.11.2024Мир Российская Премьер-лига16-й турФакел1 : 1Динамо М
20.07.2024Мир Российская Премьер-лига1-й турДинамо М3 : 1Факел
10.12.2023Мир Российская Премьер-лига18-й турФакел1 : 1Динамо М
08.10.2023Мир Российская Премьер-лига11-й турДинамо М0 : 0Факел
28.04.2023Мир Российская Премьер-лига25-й турДинамо М0 : 2Факел
30.07.2022Мир Российская Премьер-лига3-й турФакел3 : 3Динамо М
06.05.2017ФНЛ - Первый дивизион35-й турДинамо М0 : 1Факел
15.10.2016ФНЛ - Первый дивизион17-й турФакел2 : 1Динамо М
08.11.2001Чемпионат России Высший дивизион — 200128-й турДинамо М6 : 2Факел
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1330
2 Динамо М1328
3 ЦСКА1326
4 Спартак М1326
5 Краснодар1323
6 Ростов1318
7 Балтика1317
8 Оренбург1317
9 Крылья Советов1315
10 Рубин1315
11 Динамо Мх1313
12 Родина1312
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Локомотив М1311
15
Зона вылета
Ахмат1311
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Факел
0%
Ничья
0%
Динамо М
0%

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