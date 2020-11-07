Факел - Динамо М 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Факел (Воронеж, Россия), вместимость: 10052
07 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
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Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Алексей Васильевич Ребко (и.о.)
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Сандро Шварц
История личных встреч
|05.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|10.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|28.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|30.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|08.11.2001
|Чемпионат России Высший дивизион — 2001
|28-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|13
|30
|2
|Динамо М
|13
|28
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Спартак М
|13
|26
|5
|Краснодар
|13
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Балтика
|13
|17
|8
|Оренбург
|13
|17
|9
|Крылья Советов
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Динамо Мх
|13
|13
|12
|Родина
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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