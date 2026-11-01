Видзев - Погонь 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
07 Ноября 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Видзев
Лодзь
Погонь
Щецин
История личных встреч
|28.02.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|1 : 0
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 4
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 1
|28.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|3 : 3
|17.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|12
|24
|5
|Заглембе Л
|13
|22
|6
|Пяст
|13
|21
|7
|Висла Кр
|13
|21
|8
|ГКС Катовице
|13
|21
|9
|Ягеллония
|12
|18
|10
|Корона
|13
|18
|11
|Мотор
|13
|16
|12
|Висла Плоцк
|12
|15
|13
|Краковия
|13
|12
|14
|Видзев
|13
|11
|15
|Радомяк
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Ракув
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков