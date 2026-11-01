21:15 ()
Расписание матчей
Пятница 06 ноября
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Видзев - Погонь 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
07 Ноября 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Видзев
Погонь

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Видзев
Лодзь
Погонь
Щецин
История личных встреч
28.02.2026Польша — Экстракласса23-й турПогонь1 : 0Видзев
22.08.2025Польша — Экстракласса6-й турВидзев1 : 2Погонь
22.02.2025Польша — Экстракласса22-й турВидзев0 : 4Погонь
17.08.2024Польша — Экстракласса5-й турПогонь2 : 0Видзев
16.12.2023Польша - Экстракласса19-й турВидзев1 : 2Погонь
30.07.2023Польша - Экстракласса2-й турПогонь2 : 1Видзев
28.01.2023Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 18-й турВидзев3 : 3Погонь
17.07.2022Польша - ЭкстраклассаЭкстракласса. 1-й турПогонь2 : 1Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Заглембе Л1322
6 Пяст1321
7 Висла Кр1321
8 ГКС Катовице1321
9 Ягеллония1218
10 Корона1318
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Радомяк1311
16
Зона вылета
Шлёнск139
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Видзев
0%
Ничья
0%
Погонь
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close