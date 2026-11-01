Спортинг - Морейренсе 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
07 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|30
|вр
|Кайке
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|4
|пз
|Силас Андерсен
|21
|пз
|Педро Лима
|31
|нп
|Луйс Гильерме
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
|97
|нп
|Луис Суарес
|13
|вр
|Андре Феррейра
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|4
|зщ
|Kevyn Monteiro
|66
|зщ
|Gilberto Batista
|17
|зщ
|Alvaro Martinez
|65
|пз
|Guilherme Liberato
|21
|пз
|Родри
|23
|пз
|Nile John
|11
|нп
|Landerson
|19
|нп
|Тиагу Андраде
|79
|нп
|Леонардо Вонич
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 3
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|3 : 1
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|14.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|10
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Алверка
|10
|11
|11
|Фамаликан
|10
|10
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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