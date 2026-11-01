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Спортинг - Морейренсе 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
07 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия);
Спортинг
Морейренсе

Стартовый состав
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Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
30Бразилиявр Кайке
22ИспаниязщИван Фреснеда
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5ИспанияпзСерхи Альтмира
4ДанияпзСилас Андерсен
21БразилияпзПедро Лима
31БразилиянпЛуйс Гильерме
19АвстралиянпНестори Иранкунда
97КолумбиянпЛуис Суарес
13ПортугалияврАндре Феррейра
76ПортугалиязщДиниш Пинту
4БразилиязщKevyn Monteiro
66Гвинея-БисаузщGilberto Batista
17ИспаниязщAlvaro Martinez
65БразилияпзGuilherme Liberato
21Испанияпз Родри
23АнглияпзNile John
11Бразилиянп Landerson
19ПортугалиянпТиагу Андраде
79ХорватиянпЛеонардо Вонич
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
21.02.2026Португалия — Примейра23-й турМорейренсе0 : 3Спортинг
22.09.2025Португалия — Примейра6-й турСпортинг3 : 0Морейренсе
18.04.2025Португалия — Примейра30-й турСпортинг3 : 1Морейренсе
05.12.2024Португалия — Примейра13-й турМорейренсе2 : 1Спортинг
19.02.2024Португалия — Примейра22-й турМорейренсе0 : 2Спортинг
17.09.2023Португалия — Примейра5-й турСпортинг3 : 0Морейренсе
14.03.2022Португалия - Примейра26-й турМорейренсе0 : 2Спортинг
23.10.2021Португалия - Примейра9-й турСпортинг1 : 0Морейренсе
05.04.2021Португалия - Примейра25-й турМорейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020Португалия - Примейра8-й турСпортинг2 : 1Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1020
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Алверка1011
11 Фамаликан1010
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Спортинг
0%
Ничья
0%
Морейренсе
0%

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