21:11 ()
Расписание матчей
Пятница 06 ноября
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Парма - Болонья 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
07 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Парма
Болонья

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Парма
Парма
Болонья
Болонья
30ИталияврДжованни Даффара
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
14ИталиязщЭмануэле Валери
37АргентиназщМарьяно Тройло
27ШвейцариязщСаша Бричги
16БельгияпзМандела Кейта
80ИталияпзДжованни Фаббьян
4ШвейцарияпзВенсан Сьерро
76ИталиянпСимоне Лонтани
9АргентинанпДавид Ромеро
1ПольшаврЛукаш Скорупски
33ИспаниязщХуан Миранда
16ИталиязщНиколо Казале
3БельгиязщАртюр Теат
36ИталиязщМаттео Дармиан
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
4ИталияпзТоммазо Побега
10ИталияпзФедерико Бернардески
21ДанияпзЙенс Одгор
8АргентинапзМикель Амондарайн
28ИталиянпНиколо Камбьяги
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияАльберто Джилардино
ИталияАльберто Джилардино
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
08.02.2026Италия — Серия А24-й турБолонья0 : 1Парма
04.12.2025Кубок Италии1/8 финалаБолонья2 : 1Парма
02.11.2025Италия — Серия А10-й турПарма1 : 3Болонья
22.02.2025Италия — Серия А26-й турПарма2 : 0Болонья
06.10.2024Италия — Серия А7-й турБолонья0 : 0Парма
07.02.2021Италия - Серия А21-й турПарма0 : 3Болонья
28.09.2020Италия - Серия А2-й турБолонья4 : 1Парма
12.07.2020Италия - Серия А32-й турПарма2 : 2Болонья
24.11.2019Италия - Серия А13-й турБолонья2 : 2Парма
13.05.2019Италия - Серия А36-й турБолонья4 : 1Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1020
7 Ювентус1017
8 Наполи1014
9 Болонья1014
10 Торино1013
11 Дженоа1013
12 Кальяри1013
13 Аталанта1011
14 Лечче109
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Удинезе105
20
Зона вылета
Венеция103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Парма
0%
Ничья
0%
Болонья
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close