Парма - Болонья 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
07 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Парма
Парма
Болонья
Болонья
|30
|вр
|Джованни Даффара
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
|16
|пз
|Мандела Кейта
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|4
|пз
|Венсан Сьерро
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|9
|нп
|Давид Ромеро
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|16
|зщ
|Николо Казале
|3
|зщ
|Артюр Теат
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|4
|пз
|Томмазо Побега
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|21
|пз
|Йенс Одгор
|8
|пз
|Микель Амондарайн
|28
|нп
|Николо Камбьяги
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|28.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|13.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|10
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Наполи
|10
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|10
|13
|11
|Дженоа
|10
|13
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|10
|9
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Удинезе
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|10
|3
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