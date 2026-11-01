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Витебск - Динамо Мн 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Витебск
Динамо Мн

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Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
27.06.2026Беларусь — Высшая лига13-й турДинамо Мн1 : 1Витебск
03.12.2025Кубок Беларуси1/8 финалаДинамо Мн1 : 1 4 : 2Витебск
20.09.2025Беларусь — Высшая лига22-й турВитебск1 : 2Динамо Мн
03.05.2025Беларусь — Высшая лига7-й турДинамо Мн2 : 1Витебск
20.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турВитебск1 : 0Динамо Мн
02.05.2024Беларусь — Высшая лига7-й турДинамо Мн1 : 1Витебск
08.10.2022Беларусь - Высшая лига24-й турВитебск0 : 0Динамо Мн
22.05.2022Беларусь - Высшая лига9-й турДинамо Мн2 : 1Витебск
24.07.2021Беларусь - Высшая лига17-й турДинамо Мн3 : 1Витебск
20.03.2021Беларусь - Высшая лига2-й турВитебск0 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2759
2
Лига конференций
Ислочь2758
3
Лига конференций
Динамо Мн2758
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2746
6 Гомель2843
7 Витебск2740
8 Торпедо-БелАЗ2736
9 Минск2734
10 Славия-Мозырь2731
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2827
13 Белшина2724
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витебск
0%
Ничья
0%
Динамо Мн
0%

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