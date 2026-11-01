Витебск - Динамо Мн 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
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Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|27.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|02.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|20.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|59
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|27
|58
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|27
|58
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|27
|46
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|27
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|27
|36
|9
|Минск
|27
|34
|10
|Славия-Мозырь
|27
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|27
|24
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|27
|23
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|27
|21
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|27
|17
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