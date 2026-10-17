Галатасарай - Амед 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
07 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Амед
Диярбакыр
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|03.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|30.10.2026
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|26.10.2026
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|21.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 4
|17.10.2026
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Амед
|10
|23
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|10
|22
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|10
|19
|5
|Касымпаша
|10
|17
|6
|Фенербахче
|10
|16
|7
|Чорум
|10
|16
|8
|Коджаэлиспор
|10
|16
|9
|Гёзтепе
|10
|15
|10
|Истанбул Башакшехир
|10
|14
|11
|Эрзурумспор
|10
|14
|12
|Аланьяспор
|10
|12
|13
|Ризеспор
|10
|11
|14
|Генчлербирлиги
|10
|11
|15
|Коньяспор
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Самсунспор
|10
|4
| 18
Зона вылета
|Эюпспор
|10
|3
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