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Галатасарай - Амед 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
07 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 11-й тур
Галатасарай
Амед

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Амед
Диярбакыр
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
03.11.2026 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Галатасарай2 : 0
30.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4Галатасарай
26.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур Галатасарай2 : 1
21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 4Галатасарай
17.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 1Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1025
2
Лига чемпионов
Амед1023
3
Лига Европы
Трабзонспор1022
4
Лига конференций
Бешикташ1019
5 Касымпаша1017
6 Фенербахче1016
7 Чорум1016
8 Коджаэлиспор1016
9 Гёзтепе1015
10 Истанбул Башакшехир1014
11 Эрзурумспор1014
12 Аланьяспор1012
13 Ризеспор1011
14 Генчлербирлиги1011
15 Коньяспор108
16
Зона вылета
Газиантеп108
17
Зона вылета
Самсунспор104
18
Зона вылета
Эюпспор103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Галатасарай
0%
Ничья
0%
Амед
0%

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