Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча
Дата публикации: 07-11-2026
Севилья
0 : 0
Алавес
События матча Севилья - Алавес
30'
Пабло Ибаньес
32'
✕
Рубен ВаргасПенальти не забит
47'
Аруна Санганте
59'
⇄
Чидера Эджуке / Рубен Варгас
60'
⇄
Абдерраман Реббах / Анхель Перес
60'
⇄
Карлос Бенавидес / Андер Гевара
63'
Тони Мартинес
64'
Николас Валентини
74'
⇄
Робби Ур / Исаак Ромеро
74'
⇄
Андрес Кастрин / Аруна Санганте
74'
⇄
Мариано Диас / Тони Мартинес
85'
⇄
Айтор Маньяс / Лукас Бойе
85'
⇄
Альфон Гонсалес / Феликс Коррейя
85'
⇄
Джонни Отто / Юссеф Энрикес
Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|12
|зщ
|Аруна Санганте
74'
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Фелиш Коррея
85'
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|пз
|Рубен Варгас
59'
|16
|нп
|Исаак Ромеро
74'
|19
|нп
|Лукас Стассин
|21
|нп
|Чидера Эджуке
59'
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
74'
|9
|нп
|Робби Юр
74'
|7
|нп
|Альфонсо Гонсалес
85'
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|7
|зщ
|Анхель Перес
61'
|2
|зщ
|Николас Валентини
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
85'
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|6
|пз
|Андер Гевара
60'
|15
|нп
|Лукас Бойе
85'
|11
|нп
|Тони Мартинес
74'
|23
|пз
|Карлос Протесони
60'
|21
|нп
|Абде Реббаш
61'
|9
|нп
|Мариано Диас
74'
|17
|зщ
|Хонни Отто
85'
|20
|нп
|Айтор Маньяс
85'
Запасные
|13
|вр
|Фран Гонсалес
|3
|зщ
|Хулио Диас
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|22
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|34
|зщ
|Икер Муньос
|8
|пз
|Георгий Кочорашвили
|18
|пз
|Хон Гуриди
|27
|пз
|Нико Гильен
|13
|вр
|Адриан Родригес
|12
|зщ
|Уго Новоа
|27
|зщ
|Ханет Олайс
|4
|пз
|Денис Суарес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|22
|пз
|Мигель Родригес
|24
|пз
|Селу Диалло
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Кике Санчес Флорес
Наказания
Пабло Ибаньес
30'
Аруна Санганте
47'
Тони Мартинес
63'
Николас Валентини
64'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Алавес, который состоялся 6 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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