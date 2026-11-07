Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча Дата публикации: 07-11-2026 Севилья 0 : 0 Алавес События матча Севилья - Алавес 30' Пабло Ибаньес 32' ✕ Рубен Варгас Пенальти не забит 47' Аруна Санганте 59' ⇄ Чидера Эджуке / Рубен Варгас 60' ⇄ Абдерраман Реббах / Анхель Перес 60' ⇄ Карлос Бенавидес / Андер Гевара 63' Тони Мартинес 64' Николас Валентини 74' ⇄ Робби Ур / Исаак Ромеро 74' ⇄ Андрес Кастрин / Аруна Санганте 74' ⇄ Мариано Диас / Тони Мартинес 85' ⇄ Айтор Маньяс / Лукас Бойе 85' ⇄ Альфон Гонсалес / Феликс Коррейя 85' ⇄ Джонни Отто / Юссеф Энрикес Составы команд Севилья Севилья Алавес Витория 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 4 зщ Кике Салас 17 зщ Габриэль Суасо 12 зщ Аруна Санганте 74' 6 пз Люсьен Агуме 20 пз Фелиш Коррея 85' 24 пз Юссуф Фофана 11 пз Рубен Варгас 59' 16 нп Исаак Ромеро 74' 19 нп Лукас Стассин 21 нп Чидера Эджуке 59' 5 зщ Андрес Кастрин 74' 9 нп Робби Юр 74' 7 нп Альфонсо Гонсалес 85' 1 вр Антонио Сивера 14 зщ Науэль Теналья 16 зщ Вилле Коски 7 зщ Анхель Перес 61' 2 зщ Николас Валентини 3 зщ Юссеф Энрикес 85' 19 пз Пабло Ибаньес 8 пз Антонио Бланко 6 пз Андер Гевара 60' 15 нп Лукас Бойе 85' 11 нп Тони Мартинес 74' 23 пз Карлос Протесони 60' 21 нп Абде Реббаш 61' 9 нп Мариано Диас 74' 17 зщ Хонни Отто 85' 20 нп Айтор Маньяс 85' Запасные 13 вр Фран Гонсалес 3 зщ Хулио Диас 15 зщ Фабиу Кардозу 22 зщ Хосе Анхель Кармона 34 зщ Икер Муньос 8 пз Георгий Кочорашвили 18 пз Хон Гуриди 27 пз Нико Гильен 13 вр Адриан Родригес 12 зщ Уго Новоа 27 зщ Ханет Олайс 4 пз Денис Суарес 10 пз Карлес Аленья 22 пз Мигель Родригес 24 пз Селу Диалло Главные тренеры Луис Гарсия Пласа Кике Санчес Флорес Наказания Пабло Ибаньес 30' Аруна Санганте 47' Тони Мартинес 63' Николас Валентини 64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Алавес, который состоялся 6 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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