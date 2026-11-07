04:12 ()
Расписание матчей
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча

Дата публикации: 07-11-2026
Севилья
Севилья
0 : 0
Алавес
Алавес
События матча Севилья - Алавес
30'
Пабло Ибаньес
32'
Рубен ВаргасПенальти не забит
47'
Аруна Санганте
59'
Чидера Эджуке / Рубен Варгас
60'
Абдерраман Реббах / Анхель Перес
60'
Карлос Бенавидес / Андер Гевара
63'
Тони Мартинес
64'
Николас Валентини
74'
Робби Ур / Исаак Ромеро
74'
Андрес Кастрин / Аруна Санганте
74'
Мариано Диас / Тони Мартинес
85'
Айтор Маньяс / Лукас Бойе
85'
Альфон Гонсалес / Феликс Коррейя
85'
Джонни Отто / Юссеф Энрикес
Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
12СенегалзщАруна Санганте
74'
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
20ПортугалияпзФелиш Коррея
85'
24ФранцияпзЮссуф Фофана
11ШвейцарияпзРубен Варгас
59'
16ИспаниянпИсаак Ромеро
74'
19БельгиянпЛукас Стассин
21НигериянпЧидера Эджуке
59'
5ИспаниязщАндрес Кастрин
74'
9ШотландиянпРобби Юр
74'
7ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
85'
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Теналья
16ФинляндиязщВилле Коски
7ИспаниязщАнхель Перес
61'
2АргентиназщНиколас Валентини
3МароккозщЮссеф Энрикес
85'
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
6ИспанияпзАндер Гевара
60'
15АргентинанпЛукас Бойе
85'
11ИспаниянпТони Мартинес
74'
23УругвайпзКарлос Протесони
60'
21АлжирнпАбде Реббаш
61'
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
74'
17ИспаниязщХонни Отто
85'
20ИспаниянпАйтор Маньяс
85'
Запасные
13ИспанияврФран Гонсалес
3ИспаниязщХулио Диас
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
22ИспаниязщХосе Анхель Кармона
34ИспаниязщИкер Муньос
8ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
18ИспанияпзХон Гуриди
27ИспанияпзНико Гильен
13АргентинаврАдриан Родригес
12ИспаниязщУго Новоа
27ИспаниязщХанет Олайс
4ИспанияпзДенис Суарес
10ИспанияпзКарлес Аленья
22ИспанияпзМигель Родригес
24ГвинеяпзСелу Диалло
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияКике Санчес Флорес
Наказания
Пабло Ибаньес
30'
Аруна Санганте
47'
Тони Мартинес
63'
Николас Валентини
64'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Алавес, который состоялся 6 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Венеция - Удинезе 6 ноября обзор матча
    Венеция - Удинезе 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Тулуза - Страсбург 6 ноября обзор матча
    Тулуза - Страсбург 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
  • Гамбург - Боруссия М 6 ноября обзор матча
    Гамбург - Боруссия М 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
  • Полесье - Верес 6 ноября обзор матча
    Полесье - Верес 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
  • Оболонь-Бровар - Левый Берег 6 ноября обзор матча
    Оболонь-Бровар - Левый Берег 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close