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Осасуна - Атлетик Б 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
07 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Осасуна
Атлетик Б

Стартовый состав
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Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспаниязщАбель Бретонес
19ФранциязщВалентин Розье
8ИспанияпзИкер Муньос
7ИспанияпзХон Монкайола
16ИспанияпзМой Гомес
14ИспанияпзРубен Гарсия
21ИспаниянпХонатан Дубасин
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврУнай Симон
15ИспаниязщУго Ринкон
3ИспаниязщДани Вивьян
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
28ИспанияпзПейо Каналес
10ИспанияпзНико Уильямс
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
7ИспанияпзАлекс Беренгер
9ГанапзИньяки Уильямс
23ИспанияпзРоберт Наварро
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
21.04.2026Испания — Примера33-й турАтлетик Б1 : 0Осасуна
03.01.2026Испания — Примера18-й турОсасуна1 : 1Атлетик Б
30.03.2025Испания — Примера29-й турАтлетик Б0 : 0Осасуна
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 3Осасуна
21.12.2024Испания — Примера18-й турОсасуна1 : 2Атлетик Б
11.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 2Осасуна
19.08.2023Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 2Атлетик Б
25.05.2023Испания - Примера36-й турОсасуна2 : 0Атлетик Б
04.04.2023Кубок Испании1/2 финалаАтлетик Б1 : 1 ДВОсасуна
01.03.2023Кубок Испании1/2 финалаОсасуна1 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1117
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1114
9 Алавес1112
10 Райо Вальекано1012
11 Сельта1112
12 Хетафе1112
13 Вильярреал1112
14 Эспаньол1111
15 Осасуна1111
16 Расинг1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осасуна
0%
Ничья
0%
Атлетик Б
0%

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