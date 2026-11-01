Осасуна - Атлетик Б 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
07 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|19
|зщ
|Валентин Розье
|8
|пз
|Икер Муньос
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Уго Ринкон
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|28
|пз
|Пейо Каналес
|10
|пз
|Нико Уильямс
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|23
|пз
|Роберт Наварро
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Эдин Терзич
История личных встреч
|21.04.2026
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 0
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|11
|17
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|11
|14
|9
|Алавес
|11
|12
|10
|Райо Вальекано
|10
|12
|11
|Сельта
|11
|12
|12
|Хетафе
|11
|12
|13
|Вильярреал
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|11
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Расинг
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|11
|5
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