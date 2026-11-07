«Рубин» увёз три очка с «РЖД Арены», оставив «Локомотив» в зоне вылета
Казанский «Рубин» добился победы в гостевом матче с московским «Локомотивом» в рамках 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась минимальным преимуществом команды гостей — 1:0. Судил игру Инал Танашев из Нальчика.
Исход противостояния определил один точный удар во втором тайме. На 71-й минуте защитник казанцев Егор Тесленко отправил мяч в ворота Антона Митрюшкина и вывел свою команду вперёд. После розыгрыша углового футболист оказался в штрафной площади и сумел воспользоваться возможностью, чтобы поразить цель. Этот гол в итоге оказался единственным в матче.
Для «Локомотива» поражение стало третьим подряд в чемпионате России. До встречи с казанцами москвичи уступили «Ростову» со счётом 0:2, а затем потерпели крупное домашнее поражение от «Спартака» — 0:4. Неудачная серия серьёзно осложнила положение команды Михаила Галактионова: после 14 туров у железнодорожников осталось 11 очков, а в таблице они опустились на 15-е место, оказавшись в непосредственной близости от последней строчки.
«Рубин» благодаря успеху в Москве довёл количество набранных очков до 18 и поднялся на седьмую позицию. Для казанского клуба эта победа стала второй подряд в РПЛ.
Следующие матчи обе команды проведут после паузы на игры сборных. 21 ноября «Рубин» примет петербургский «Зенит», а днём позже «Локомотив» сыграет на выезде с «Родиной».
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