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Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Эксельсиор
Гоу Эхед Иглс

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1НидерландыврСтейн ван Гассел
3НидерландызщРик Мейссен
4ШвециязщКаспер Видель
14НидерландызщЯн Плуг
12АвстралиязщКейси Бос
15НидерландызщСимон Янссон
18АвстрияпзВалентин Зульцбахер
20НидерландыпзЛеннард Хартьес
9ИспанияпзМарио Домингес
8ГрузияпзИракли Егоян
7НидерландынпАймен Слити
24НидерландыврЯспер Силлессен
2ИсландиязщАльфонс Сампстед
26НидерландызщЮлиюс Дирксен
4НидерландызщЙорис Крамер
27ФинляндиязщТомас Галвес
21НидерландыпзМелле Мёленстен
8НидерландыпзЭверт Линторст
10ДанияпзСёрен Тенгстедт
17БельгияпзМатис Сюре
16ШвецияпзВиктор Эдвардсен
23БельгиянпТибо Батен
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
01.03.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турЭксельсиор0 : 1Гоу Эхед Иглс
26.10.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турГоу Эхед Иглс2 : 0Эксельсиор
30.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турГоу Эхед Иглс3 : 0Эксельсиор
16.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турЭксельсиор1 : 1Гоу Эхед Иглс
14.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турЭксельсиор2 : 1Гоу Эхед Иглс
29.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турГоу Эхед Иглс3 : 1Эксельсиор
12.05.2021Нидерланды - Первый дивизион38-й турЭксельсиор0 : 1Гоу Эхед Иглс
31.10.2020Нидерланды - Первый дивизион10-й турГоу Эхед Иглс0 : 0Эксельсиор
07.09.2019Нидерланды - Первый дивизион5-й турГоу Эхед Иглс2 : 2Эксельсиор
22.01.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турЭксельсиор1 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1119
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 Утрехт1112
13 НЕК Неймеген1111
14 ПЕК Зволле1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар119
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II112
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эксельсиор
0%
Ничья
0%
Гоу Эхед Иглс
0%

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