Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Каспер Видель
|14
|зщ
|Ян Плуг
|12
|зщ
|Кейси Бос
|15
|зщ
|Симон Янссон
|18
|пз
|Валентин Зульцбахер
|20
|пз
|Леннард Хартьес
|9
|пз
|Марио Домингес
|8
|пз
|Иракли Егоян
|7
|нп
|Аймен Слити
|24
|вр
|Яспер Силлессен
|2
|зщ
|Альфонс Сампстед
|26
|зщ
|Юлиюс Дирксен
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|27
|зщ
|Томас Галвес
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Сёрен Тенгстедт
|17
|пз
|Матис Сюре
|16
|пз
|Виктор Эдвардсен
|23
|нп
|Тибо Батен
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|01.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|16.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 1
|14.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|12.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|07.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 2
|22.01.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|Утрехт
|11
|12
|13
|НЕК Неймеген
|11
|11
|14
|ПЕК Зволле
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|11
|9
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|11
|2
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