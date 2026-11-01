Рома - Сассуоло 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Рома
Рим
Сассуоло
Сассуоло
|32
|вр
|Девис Васкес
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|20
|пз
|Науэль Молина
|18
|пз
|Матиас Соуле
|86
|пз
|Родригу Мора
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|14
|нп
|Дониэлл Мален
|80
|вр
|Стефано Турати
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|3
|зщ
|Джош Дойг
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|50
|пз
|Дэррил Баколя
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|3 : 4
|09.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 1
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 2
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|10
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Наполи
|10
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|10
|13
|11
|Дженоа
|10
|13
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|10
|9
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Удинезе
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|10
|3
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