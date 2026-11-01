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Рома - Сассуоло 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
07 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Рома
Сассуоло

Стартовый состав
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Составы команд
Рома
Рим
Сассуоло
Сассуоло
32КолумбияврДевис Васкес
87ИталиязщДаниэле Гиларди
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
22ИспаниязщМарио Эрмосо
43БразилиязщУэсли Франса
4ИталияпзБриан Кристанте
20АргентинапзНауэль Молина
18АргентинапзМатиас Соуле
86ПортугалияпзРодригу Мора
61ИталияпзНикколо Пизилли
14НидерландынпДониэлл Мален
80ИталияврСтефано Турати
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
3ШотландиязщДжош Дойг
15ХорватиязщДуе Чалета-Цар
18СербияпзНеманья Матич
42НорвегияпзКристиан Торстведт
50ФранцияпзДэррил Баколя
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
45ФранциянпАрман Лорьенте
10ИталиянпДоменико Берарди
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
10.01.2026Италия — Серия А20-й турРома2 : 0Сассуоло
26.10.2025Италия — Серия А8-й турСассуоло0 : 1Рома
17.03.2024Италия - Серия А29-й турРома1 : 0Сассуоло
03.12.2023Италия - Серия А14-й турСассуоло1 : 2Рома
12.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турРома3 : 4Сассуоло
09.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турСассуоло1 : 1Рома
13.02.2022Италия - Серия А25-й турСассуоло2 : 2Рома
12.09.2021Италия - Серия А3-й турРома2 : 1Сассуоло
03.04.2021Италия - Серия А29-й турСассуоло2 : 2Рома
06.12.2020Италия - Серия А10-й турРома0 : 0Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1020
7 Ювентус1017
8 Наполи1014
9 Болонья1014
10 Торино1013
11 Дженоа1013
12 Кальяри1013
13 Аталанта1011
14 Лечче109
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Удинезе105
20
Зона вылета
Венеция103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рома
0%
Ничья
0%
Сассуоло
0%

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