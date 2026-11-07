17:59 ()
Свернуть список

Факел - Динамо Москва 7 ноября обзор матча

Дата публикации: 07-11-2026
Факел
Факел
1 : 2
Динамо М
Динамо М
События матча Факел Воронеж - Динамо Москва
3'
Даниил Фомин (0 - 1)
11'
Дарко Тодорович
12'
Вячеслав Якимов (1 - 1)
17'
Белайди Пуси
39'
Артур Гомес
42'
Артур ГомесВторая желтая — удаление
46'
Максим Осипенко / Ярослав Гладышев
63'
Жозуэ Казимир / Хуан Касерес
65'
Абдулла Багамаев / Вячеслав Якимов
72'
Дарко ТодоровичВторая желтая — удаление
81'
Худайфа Эль-Махасни / Белайди Пуси
81'
Аксель Гнапи Дабле / Бутта Магомедов
82'
Жозуэ Казимир
85'
Максимилиано Гутьеррес / Даниил Фомин
85'
Иван Сергеев / Рубенс
87'
Клейтон Сампайо
90+1'
Константин Тюкавин (1 - 2)
90+4'
Дмитрий Скопинцев / Константин Тюкавин
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
96РоссияврИгорь Обухов
5РоссиязщАльберт Габараев
40Бразилиязщ Клейтон
53РоссиязщМатвей Бардачёв
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
23РоссияпзВячеслав Якимов
65'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
97РоссияпзБутта Магомедов
81'
19АлбаниянпБелайди Пуси
81'
90РоссиянпАлександр Кокшаров
8РоссияпзАбдула Багамаев
65'
22МароккозщХодейфа Эль-Мхассани
81'
9ФранциянпАксель Гнапи
81'
99РоссияврАндрей Лунёв
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
63'
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
8Бразилиязщ Рубенс
85'
57БразилиязщДавид Рикардо
10Бразилияпз Бителло
15РоссияпзДанил Глебов
74РоссияпзДаниил Фомин
85'
11БразилиянпАртур Гомес
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
90+4'
91РоссиянпЯрослав Гладышев
46'
55РоссиязщМаксим Осипенко
46'
77ГаитинпЖозуэ Казимир
63'
28ЧилинпМаксимильяно Гутьеррес
85'
33РоссиянпИван Сергеев
85'
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
90+4'
Запасные
1РоссияврДаниил Фролкин
35РоссияврВячеслав Доровских
20РоссиязщИгорь Юрганов
27РоссиязщСтанислав Магкеев
44РоссиязщЮрий Журавлёв
18РоссияпзКирилл Симонов
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
7РоссиянпМаксим Турищев
25РоссиянпАлександр Беляев
1РоссияврКурбан Расулов
31РоссияврИгорь Лещук
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
21РоссияпзАнтон Миранчук
60РоссияпзТимофей Маринкин
88РоссияпзВиктор Окишор
Главные тренеры
РоссияАлексей Васильевич Ребко (и.о.)
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
ГерманияСандро Шварц
Голы
Даниил Фомин
Бителло
0:1
3'
Вячеслав Якимов
1:1
12'
Константин Тюкавин
Максим Осипенко
1:2
90+1'
Наказания
Дарко Тодорович
11'
Белайди Пуси
17'
Артур Гомес
39'
Артур Гомес
42'
Дарко Тодорович
72'
Жозуэ Казимир
82'
Клейтон
87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Москва, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Эпицентр - Кривбасс 7 ноября обзор матча
    Эпицентр - Кривбасс 7 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
  • Кудровка - Черноморец 7 ноября обзор матча
    Кудровка - Черноморец 7 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
  • Эвертон - Ковентри Сити 6 ноября обзор матча
    Эвертон - Ковентри Сити 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча
    Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Венеция - Удинезе 6 ноября обзор матча
    Венеция - Удинезе 6 ноября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close