Факел - Динамо Москва 7 ноября обзор матча Дата публикации: 07-11-2026 Факел 1 : 2 Динамо М События матча Факел Воронеж - Динамо Москва 3' ⚽ Даниил Фомин (0 - 1) 11' Дарко Тодорович 12' ⚽ Вячеслав Якимов (1 - 1) 17' Белайди Пуси 39' Артур Гомес 42' Артур Гомес Вторая желтая — удаление 46' ⇄ Максим Осипенко / Ярослав Гладышев 63' ⇄ Жозуэ Казимир / Хуан Касерес 65' ⇄ Абдулла Багамаев / Вячеслав Якимов 72' Дарко Тодорович Вторая желтая — удаление 81' ⇄ Худайфа Эль-Махасни / Белайди Пуси 81' ⇄ Аксель Гнапи Дабле / Бутта Магомедов 82' Жозуэ Казимир 85' ⇄ Максимилиано Гутьеррес / Даниил Фомин 85' ⇄ Иван Сергеев / Рубенс 87' Клейтон Сампайо 90+1' ⚽ Константин Тюкавин (1 - 2) 90+4' ⇄ Дмитрий Скопинцев / Константин Тюкавин Составы команд Факел Воронеж Динамо М Москва 96 вр Игорь Обухов 5 зщ Альберт Габараев 40 зщ Клейтон 53 зщ Матвей Бардачёв 55 зщ Дарко Тодорович 17 пз Антон Ковалёв 23 пз Вячеслав Якимов 65' 52 пз Равиль Нетфуллин 97 пз Бутта Магомедов 81' 19 нп Белайди Пуси 81' 90 нп Александр Кокшаров 8 пз Абдула Багамаев 65' 22 зщ Ходейфа Эль-Мхассани 81' 9 нп Аксель Гнапи 81' 99 вр Андрей Лунёв 4 зщ Хуан Хосе Касерес 63' 6 зщ Роберто Фернандес 8 зщ Рубенс 85' 57 зщ Давид Рикардо 10 пз Бителло 15 пз Данил Глебов 74 пз Даниил Фомин 85' 11 нп Артур Гомес 70 нп Константин Тюкавин 90+4' 91 нп Ярослав Гладышев 46' 55 зщ Максим Осипенко 46' 77 нп Жозуэ Казимир 63' 28 нп Максимильяно Гутьеррес 85' 33 нп Иван Сергеев 85' 7 зщ Дмитрий Скопинцев 90+4' Запасные 1 вр Даниил Фролкин 35 вр Вячеслав Доровских 20 зщ Игорь Юрганов 27 зщ Станислав Магкеев 44 зщ Юрий Журавлёв 18 пз Кирилл Симонов 99 пз Николай Гиоргобиани 7 нп Максим Турищев 25 нп Александр Беляев 1 вр Курбан Расулов 31 вр Игорь Лещук 56 зщ Леон Зайдензаль 21 пз Антон Миранчук 60 пз Тимофей Маринкин 88 пз Виктор Окишор Главные тренеры Алексей Васильевич Ребко (и.о.) Хасанби Эдуардович Биджиев Сандро Шварц Голы Даниил Фомин Бителло 0:1 3' Вячеслав Якимов 1:1 12' Константин Тюкавин Максим Осипенко 1:2 90+1' Наказания Дарко Тодорович 11' Белайди Пуси 17' Артур Гомес 39' Артур Гомес 42' Дарко Тодорович 72' Жозуэ Казимир 82' Клейтон 87'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Москва, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Эпицентр - Кривбасс 7 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...

Кудровка - Черноморец 7 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...

Эвертон - Ковентри Сити 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...