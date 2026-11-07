Факел - Динамо Москва 7 ноября обзор матча
Дата публикации: 07-11-2026
Факел
1 : 2
Динамо М
События матча Факел Воронеж - Динамо Москва
3'
⚽
Даниил Фомин (0 - 1)
11'
Дарко Тодорович
12'
⚽
Вячеслав Якимов (1 - 1)
17'
Белайди Пуси
39'
Артур Гомес
42'
Артур ГомесВторая желтая — удаление
46'
⇄
Максим Осипенко / Ярослав Гладышев
63'
⇄
Жозуэ Казимир / Хуан Касерес
65'
⇄
Абдулла Багамаев / Вячеслав Якимов
72'
Дарко ТодоровичВторая желтая — удаление
81'
⇄
Худайфа Эль-Махасни / Белайди Пуси
81'
⇄
Аксель Гнапи Дабле / Бутта Магомедов
82'
Жозуэ Казимир
85'
⇄
Максимилиано Гутьеррес / Даниил Фомин
85'
⇄
Иван Сергеев / Рубенс
87'
Клейтон Сампайо
90+1'
⚽
Константин Тюкавин (1 - 2)
90+4'
⇄
Дмитрий Скопинцев / Константин Тюкавин
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
|96
|вр
|Игорь Обухов
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|40
|зщ
|Клейтон
|53
|зщ
|Матвей Бардачёв
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
|17
|пз
|Антон Ковалёв
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
65'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
|97
|пз
|Бутта Магомедов
81'
|19
|нп
|Белайди Пуси
81'
|90
|нп
|Александр Кокшаров
|8
|пз
|Абдула Багамаев
65'
|22
|зщ
|Ходейфа Эль-Мхассани
81'
|9
|нп
|Аксель Гнапи
81'
|99
|вр
|Андрей Лунёв
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
63'
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|8
|зщ
|Рубенс
85'
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|10
|пз
|Бителло
|15
|пз
|Данил Глебов
|74
|пз
|Даниил Фомин
85'
|11
|нп
|Артур Гомес
|70
|нп
|Константин Тюкавин
90+4'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
46'
|55
|зщ
|Максим Осипенко
46'
|77
|нп
|Жозуэ Казимир
63'
|28
|нп
|Максимильяно Гутьеррес
85'
|33
|нп
|Иван Сергеев
85'
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
90+4'
Запасные
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|27
|зщ
|Станислав Магкеев
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
|18
|пз
|Кирилл Симонов
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
|7
|нп
|Максим Турищев
|25
|нп
|Александр Беляев
|1
|вр
|Курбан Расулов
|31
|вр
|Игорь Лещук
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|21
|пз
|Антон Миранчук
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
|88
|пз
|Виктор Окишор
Главные тренеры
|Алексей Васильевич Ребко (и.о.)
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Сандро Шварц
Голы
Даниил Фомин
Бителло
0:1
3'
Вячеслав Якимов
1:1
12'
Константин Тюкавин
Максим Осипенко
1:2
90+1'
Наказания
Дарко Тодорович
11'
Белайди Пуси
17'
Артур Гомес
39'
Артур Гомес
42'
Дарко Тодорович
72'
Жозуэ Казимир
82'
Клейтон
87'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Москва, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 14-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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