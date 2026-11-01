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Ноа - Ширак 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Ноа
Ширак

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Составы команд
Ноа
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
09.08.2026 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак3 : 4Ноа
22.03.2026 Армения — Премьер-лига 19-й тур Ноа3 : 0Ширак
16.03.2026 Армения — Премьер-лига 18-й тур Ширак0 : 2Ноа
03.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ноа4 : 0Ширак
29.03.2025 Армения — Премьер-лига 24-й тур Ширак1 : 2Ноа
02.03.2025 Армения — Премьер-лига 21-й тур Ноа4 : 0Ширак
11.08.2024 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак0 : 5Ноа
27.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Ширак1 : 0Ноа
26.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур Ноа1 : 0Ширак
26.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Ширак0 : 2Ноа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа1231
2
Лига конференций
Пюник1331
3
Лига конференций
Арарат-Армения1229
4 Алашкерт1325
5 Сардарапат1217
6 Урарту1216
7 Ширак1214
8 Ван1311
9 Арарат1211
10 БКМА1311
11 Сюник128
12
Зона вылета
Гандзасар123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ноа
0%
Ничья
0%
Ширак
0%

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