Ноа - Ширак 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
Ноа
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
|09.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 4
|22.03.2026
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|16.03.2026
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|29.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|11.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 5
|27.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|12
|31
| 2
Лига конференций
|Пюник
|13
|31
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|12
|29
|4
|Алашкерт
|13
|25
|5
|Сардарапат
|12
|17
|6
|Урарту
|12
|16
|7
|Ширак
|12
|14
|8
|Ван
|13
|11
|9
|Арарат
|12
|11
|10
|БКМА
|13
|11
|11
|Сюник
|12
|8
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|12
|3
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