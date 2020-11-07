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Краснодар - ЦСКА 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
07 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Краснодар
ЦСКА

Стартовый состав
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Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
17.03.2026Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матчКраснодар4 : 0ЦСКА
04.03.2026Fonbet Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матчЦСКА3 : 1Краснодар
03.02.2026WINLINE Зимний Кубок РПЛКруговой турнирЦСКА2 : 2 5 : 4Краснодар
07.12.2025Мир Российская Премьер-лига18-й турКраснодар3 : 2ЦСКА
31.08.2025Мир Российская Премьер-лига7-й турЦСКА1 : 1Краснодар
12.07.2025OLIMPBET Суперкубок России 2025ФиналКраснодар0 : 1ЦСКА
10.05.2025Мир Российская Премьер-лига28-й турЦСКА1 : 0Краснодар
10.02.2025Winline Зимний Кубок РПЛЗа 3-е местоЦСКА1 : 2Краснодар
18.09.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й турЦСКА2 : 0Краснодар
10.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турКраснодар2 : 1ЦСКА
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1330
2 Динамо М1328
3 ЦСКА1326
4 Спартак М1326
5 Краснодар1323
6 Ростов1318
7 Балтика1317
8 Оренбург1317
9 Крылья Советов1315
10 Рубин1315
11 Динамо Мх1313
12 Родина1312
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Локомотив М1311
15
Зона вылета
Ахмат1311
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краснодар
0%
Ничья
0%
ЦСКА
0%

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