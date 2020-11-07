Краснодар - ЦСКА 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
07 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
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Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
|17.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|4 : 0
|04.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 1
|03.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|2 : 2 5 : 4
|07.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 2
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|12.07.2025
|OLIMPBET Суперкубок России 2025
|Финал
|0 : 1
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|10.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|За 3-е место
|1 : 2
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|13
|30
|2
|Динамо М
|13
|28
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Спартак М
|13
|26
|5
|Краснодар
|13
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Балтика
|13
|17
|8
|Оренбург
|13
|17
|9
|Крылья Советов
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Динамо Мх
|13
|13
|12
|Родина
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
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