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Арсенал - Халл Сити 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
07 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Фарай Халлам (Англия);
Арсенал
Халл Сити

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Составы команд
Арсенал
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1ИспанияврДавид Райя
15АнглиязщЭзри Конса
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
12НидерландызщЮрриен Тимбер
39БразилияпзБруно Гимарайнс
8НорвегияпзМартин Эдегор
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
17ГрециянпХристос Цолис
29ГерманиянпКай Хаверц
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
19ГрецияврКонстантинос Цолакис
32СенегалзщНобель Менди
2АнглиязщЛьюи Койл
6НигериязщСеми Аджайи
15ИрландиязщДжон Иган
3АнглиязщРайан Джилз
27АнглияпзРеган Слейтер
42АнглияпзТим Айрогбунам
21ШвецияпзЭллиот Страуд
10АлжирнпМохамед Беллуми
9ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
История личных встреч
11.02.2017Англия - Премьер-лига25-й турАрсенал2 : 0Халл Сити
17.09.2016Англия - Премьер-лига5-й турХалл Сити1 : 4Арсенал
08.03.2016Кубок Англии1/8 финала, переигровкиХалл Сити0 : 4Арсенал
20.02.2016Кубок Англии1/8 финалаАрсенал0 : 0Халл Сити
04.05.2015Англия - Премьер-лига35-й турХалл Сити1 : 3Арсенал
04.01.2015Кубок Англии1/32 финалаАрсенал2 : 0Халл Сити
18.10.2014Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал2 : 2Халл Сити
17.05.2014Кубок АнглииФиналАрсенал3 : 2 ДВХалл Сити
20.04.2014Англия - Премьер-лига35-й турХалл Сити0 : 3Арсенал
04.12.2013Англия - Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал924
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Ливерпуль915
6
Лига Европы
Брентфорд914
7
Лига конференций
Эвертон913
8 Борнмут912
9 Тоттенхэм Хотспур912
10 Астон Вилла912
11 Халл Сити911
12 Лидс Юнайтед911
13 Ньюкасл Юнайтед911
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм99
16 Ковентри Сити99
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
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Арсенал
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Ничья
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Халл Сити
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