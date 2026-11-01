Арсенал - Халл Сити 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
07 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Фарай Халлам (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Арсенал
Лондон
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
|1
|вр
|Давид Райя
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|17
|нп
|Христос Цолис
|29
|нп
|Кай Хаверц
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|32
|зщ
|Нобель Менди
|2
|зщ
|Льюи Койл
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|15
|зщ
|Джон Иган
|3
|зщ
|Райан Джилз
|27
|пз
|Реган Слейтер
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|21
|пз
|Эллиот Страуд
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
|9
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Микель Артета
|Сергей Якирович
История личных встреч
|11.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|17.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 4
|08.03.2016
|Кубок Англии
|1/8 финала, переигровки
|0 : 4
|20.02.2016
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 0
|04.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|18.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|17.05.2014
|Кубок Англии
|Финал
|3 : 2 ДВ
|20.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 3
|04.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|9
|14
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|9
|13
|8
|Борнмут
|9
|12
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|12
|10
|Астон Вилла
|9
|12
|11
|Халл Сити
|9
|11
|12
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|9
|9
|16
|Ковентри Сити
|9
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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