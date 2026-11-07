Эпицентр - Кривбасс 7 ноября обзор матча
Дата публикации: 07-11-2026
Эпицентр
1 : 1
Кривбасс
События матча ФК Эпицентр Дунаевцы - ФК Кривбасс Кривой Рог
55'
⚽
Ассане Сек (0 - 1)
65'
⇄
Кирилл Ковалец / Артем Козак
65'
⇄
Хон Себерио Мутуберрия / Даниил Ващенко
69'
⚽
Вадим Сидун (1 - 1)
79'
⇄
Иван Бендера / Максим Евпак
80'
⇄
Дмитрий Годя / Roy Navi
80'
⇄
Александр Каменский / Бар Лин
83'
⇄
Рауль Таварес / Игорь Кирюханцев
85'
Дмитрий Годя
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Кривбасс
Кривой Рог
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
82'
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|4
|зщ
|Vladyslav Moroz
|97
|пз
|Александр Климец
|28
|пз
|Andriy Lipovuz
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
|27
|пз
|Даниил Ващенко
64'
|20
|нп
|Vadym Sydun
|59
|нп
|Артём Козак
64'
|15
|нп
|Maksym Yevpak
79'
|10
|зщ
|Хон Себерио
64'
|6
|пз
|Кирилл Ковалец
64'
|17
|пз
|Ivan Bendera
79'
|14
|пз
|Рауль Таварес
82'
|12
|вр
|Александр Кемкин
|22
|зщ
|Joao Machado
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|15
|зщ
|Joseph Jones
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|6
|пз
|Денис Пидгурский
|17
|пз
|Рой Нави
79'
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|18
|пз
|Бар Лин
79'
|10
|пз
|Giovany Herbert
84'
|14
|нп
|Ассан Сек
84'
|27
|нп
|Дмитрий Годя
79'
|21
|нп
|Александр Каменский
79'
|7
|пз
|Yackson Rivas
84'
|11
|нп
|Cyprian Kachwele
84'
Запасные
|31
|вр
|Олег Билык
|77
|зщ
|Nil Coch
|25
|зщ
|Vitaliy Gorin
|3
|зщ
|Stepan Grygorashchuk
|7
|пз
|Валерий Лучкевич
|21
|пз
|Nene
|22
|Aseniy Vavshko
|11
|Andrii Boiko
|1
|вр
|Богдан Хома
|23
|вр
|Даниил Сычёв
|2
|зщ
|Алексей Товарницкий
|3
|зщ
|Jimmy Mpanzu
|28
|зщ
|Santiago Cuiza
|5
|зщ
|Vyacheslav Kulbachuk
|59
|Ivan Tymoshenko
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Александр Васильевич Петраков
|Александр Васильевич Петраков
|Александр Васильевич Петраков
|Александр Васильевич Петраков
Голы
Ассан Сек
Денис Пидгурский
0:1
55'
Vadym Sydun
Andriy Lipovuz
1:1
69'
Наказания
Дмитрий Годя
85'
Vadym Sydun
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Кривбасс, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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