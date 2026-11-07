Эпицентр - Кривбасс 7 ноября обзор матча Дата публикации: 07-11-2026 Эпицентр 1 : 1 Кривбасс События матча ФК Эпицентр Дунаевцы - ФК Кривбасс Кривой Рог 55' ⚽ Ассане Сек (0 - 1) 65' ⇄ Кирилл Ковалец / Артем Козак 65' ⇄ Хон Себерио Мутуберрия / Даниил Ващенко 69' ⚽ Вадим Сидун (1 - 1) 79' ⇄ Иван Бендера / Максим Евпак 80' ⇄ Дмитрий Годя / Roy Navi 80' ⇄ Александр Каменский / Бар Лин 83' ⇄ Рауль Таварес / Игорь Кирюханцев 85' Дмитрий Годя Составы команд Эпицентр Дунаевцы Кривбасс Кривой Рог 71 вр Nikita Fedotov 70 зщ Игорь Кирюханцев 82' 13 зщ Serjan Repaj 4 зщ Vladyslav Moroz 97 пз Александр Климец 28 пз Andriy Lipovuz 8 пз Mykola Myronyuk 27 пз Даниил Ващенко 64' 20 нп Vadym Sydun 59 нп Артём Козак 64' 15 нп Maksym Yevpak 79' 10 зщ Хон Себерио 64' 6 пз Кирилл Ковалец 64' 17 пз Ivan Bendera 79' 14 пз Рауль Таварес 82' 12 вр Александр Кемкин 22 зщ Joao Machado 4 зщ Владимир Виливальд 15 зщ Joseph Jones 16 зщ Тиаго Боржес 6 пз Денис Пидгурский 17 пз Рой Нави 79' 8 пз Ярослав Шевченко 18 пз Бар Лин 79' 10 пз Giovany Herbert 84' 14 нп Ассан Сек 84' 27 нп Дмитрий Годя 79' 21 нп Александр Каменский 79' 7 пз Yackson Rivas 84' 11 нп Cyprian Kachwele 84' Запасные 31 вр Олег Билык 77 зщ Nil Coch 25 зщ Vitaliy Gorin 3 зщ Stepan Grygorashchuk 7 пз Валерий Лучкевич 21 пз Nene 22 Aseniy Vavshko 11 Andrii Boiko 1 вр Богдан Хома 23 вр Даниил Сычёв 2 зщ Алексей Товарницкий 3 зщ Jimmy Mpanzu 28 зщ Santiago Cuiza 5 зщ Vyacheslav Kulbachuk 59 Ivan Tymoshenko Главные тренеры Патрик ван Леуэн Александр Васильевич Петраков Александр Васильевич Петраков Александр Васильевич Петраков Александр Васильевич Петраков Голы Ассан Сек Денис Пидгурский 0:1 55' Vadym Sydun Andriy Lipovuz 1:1 69' Наказания Дмитрий Годя 85' Vadym Sydun 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Кривбасс, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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