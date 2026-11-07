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Эпицентр - Кривбасс 7 ноября обзор матча

Дата публикации: 07-11-2026
Эпицентр
Эпицентр
1 : 1
Кривбасс
Кривбасс
События матча ФК Эпицентр Дунаевцы - ФК Кривбасс Кривой Рог
55'
Ассане Сек (0 - 1)
65'
Кирилл Ковалец / Артем Козак
65'
Хон Себерио Мутуберрия / Даниил Ващенко
69'
Вадим Сидун (1 - 1)
79'
Иван Бендера / Максим Евпак
80'
Дмитрий Годя / Roy Navi
80'
Александр Каменский / Бар Лин
83'
Рауль Таварес / Игорь Кирюханцев
85'
Дмитрий Годя
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Кривбасс
Кривой Рог
71УкраинаврNikita Fedotov
70УкраиназщИгорь Кирюханцев
82'
13АлбаниязщSerjan Repaj
4УкраиназщVladyslav Moroz
97УкраинапзАлександр Климец
28УкраинапзAndriy Lipovuz
8УкраинапзMykola Myronyuk
27УкраинапзДаниил Ващенко
64'
20УкраинанпVadym Sydun
59УкраинанпАртём Козак
64'
15УкраинанпMaksym Yevpak
79'
10ИспаниязщХон Себерио
64'
6УкраинапзКирилл Ковалец
64'
17УкраинапзIvan Bendera
79'
14ИспанияпзРауль Таварес
82'
12УкраинаврАлександр Кемкин
22ПортугалиязщJoao Machado
4УкраиназщВладимир Виливальд
15ПанамазщJoseph Jones
16БразилиязщТиаго Боржес
6УкраинапзДенис Пидгурский
17ИзраильпзРой Нави
79'
8УкраинапзЯрослав Шевченко
18ИзраильпзБар Лин
79'
10ПанамапзGiovany Herbert
84'
14СенегалнпАссан Сек
84'
27УкраинанпДмитрий Годя
79'
21УкраинанпАлександр Каменский
79'
7ВенесуэлапзYackson Rivas
84'
11ТанзаниянпCyprian Kachwele
84'
Запасные
31УкраинаврОлег Билык
77ИспаниязщNil Coch
25УкраиназщVitaliy Gorin
3УкраиназщStepan Grygorashchuk
7УкраинапзВалерий Лучкевич
21Испанияпз Nene
22УкраинаAseniy Vavshko
11УкраинаAndrii Boiko
1УкраинаврБогдан Хома
23УкраинаврДаниил Сычёв
2УкраиназщАлексей Товарницкий
3ПортугалиязщJimmy Mpanzu
28БоливиязщSantiago Cuiza
5УкраиназщVyacheslav Kulbachuk
59УкраинаIvan Tymoshenko
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
Голы
Ассан Сек
Денис Пидгурский
0:1
55'
Vadym Sydun
Andriy Lipovuz
1:1
69'
Наказания
Дмитрий Годя
85'
Vadym Sydun
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эпицентр - Кривбасс, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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