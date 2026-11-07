Эвертон - Ковентри Сити 6 ноября обзор матча
Дата публикации: 07-11-2026
Эвертон
3 : 1
Ковентри Сити
События матча Эвертон - Ковентри Сити
52'
⚽
Ян Гбоо (0 - 1)
56'
⚽
Тьерно Барри (1 - 1)
61'
⚽
Тьерно Барри (2 - 1)
73'
⇄
Джейк О'Брайен / Мерлин Рёль
73'
⇄
Хейден Хакни / Харрисон Армстронг
73'
⇄
Бреннан Джонсон / Тайлер Диблинг
73'
⇄
Брэндон Томас-Асанте / Ян Гбоо
81'
⚽
Кирнан Дьюсбери-Холл (3 - 1)
86'
⇄
Мэтт Граймс / Виктор Торп
86'
⇄
Густаво Хамер / Джек Рудони
86'
⇄
Лум Чауна / Тацухиро Сакамото
87'
⇄
Сидики Шериф / Тайво Авонийи
88'
Джаррад Брантуэйт
88'
Калеб Йиренкий
89'
⇄
Майкл Кин / Джаррад Брантуэйт
90'
⇄
Карлос Алькарас / Тайрик Джордж
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ковентри Сити
Ковентри
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
89'
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
73'
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
73'
|19
|пз
|Тайрик Джордж
90'
|11
|нп
|Тьерно Барри
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
73'
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
73'
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
73'
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
73'
|5
|зщ
|Майкл Кин
89'
|24
|пз
|Карлос Алькарас
90'
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|12
|зщ
|Стивен Мфуни
|2
|зщ
|Итан Пиннок
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|8
|пз
|Калеб Йиренки
|29
|пз
|Виктор Торп
86'
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
86'
|5
|пз
|Джек Рудони
86'
|34
|пз
|Янн Гбоу
73'
|14
|нп
|Тайво Авонийи
87'
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
73'
|38
|пз
|Густаво Хамер
86'
|6
|пз
|Мэтт Граймз
86'
|17
|нп
|Лум Чауна
86'
|49
|нп
|Сидики Шериф
87'
Запасные
|12
|вр
|Марк Траверс
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|23
|пз
|Кристиан Нёргор
|58
|нп
|Брейден Грэм
|25
|вр
|Дэниел Бентли
|20
|зщ
|Кейн Кесcлер-Хейден
|22
|пз
|Джоэль Латибодье
|9
|нп
|Эллис Симмс
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Фрэнк Лэмпард
Голы
Янн Гбоу
0:1
52'
Тьерно Барри
Виталий Миколенко
1:1
56'
Тьерно Барри
2:1
61'
Кирнан Дьюсбери-Холл
Тьерно Барри
3:1
81'
Наказания
Джеррэд Брэнтуэйт
88'
Калеб Йиренки
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Ковентри Сити, который состоялся 6 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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