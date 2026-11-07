Эвертон - Ковентри Сити 6 ноября обзор матча Дата публикации: 07-11-2026 Эвертон 3 : 1 Ковентри Сити События матча Эвертон - Ковентри Сити 52' ⚽ Ян Гбоо (0 - 1) 56' ⚽ Тьерно Барри (1 - 1) 61' ⚽ Тьерно Барри (2 - 1) 73' ⇄ Джейк О'Брайен / Мерлин Рёль 73' ⇄ Хейден Хакни / Харрисон Армстронг 73' ⇄ Бреннан Джонсон / Тайлер Диблинг 73' ⇄ Брэндон Томас-Асанте / Ян Гбоо 81' ⚽ Кирнан Дьюсбери-Холл (3 - 1) 86' ⇄ Мэтт Граймс / Виктор Торп 86' ⇄ Густаво Хамер / Джек Рудони 86' ⇄ Лум Чауна / Тацухиро Сакамото 87' ⇄ Сидики Шериф / Тайво Авонийи 88' Джаррад Брантуэйт 88' Калеб Йиренкий 89' ⇄ Майкл Кин / Джаррад Брантуэйт 90' ⇄ Карлос Алькарас / Тайрик Джордж Составы команд Эвертон Ливерпуль Ковентри Сити Ковентри 1 вр Джордан Пикфорд 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 89' 6 зщ Джеймс Тарковски 16 зщ Виталий Миколенко 45 пз Харрисон Армстронг 73' 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 37 пз Джеймс Гарнер 34 пз Мерлин Рёль 73' 19 пз Тайрик Джордж 90' 11 нп Тьерно Барри 20 нп Тайлер Диблинг 73' 15 зщ Джейк О'Брайен 73' 30 пз Хейден Рис Хакни 73' 22 пз Бреннан Джонсон 73' 5 зщ Майкл Кин 89' 24 пз Карлос Алькарас 90' 19 вр Карл Рашворт 27 зщ Милан ван Эвейк 12 зщ Стивен Мфуни 2 зщ Итан Пиннок 3 зщ Джей Дасилва 8 пз Калеб Йиренки 29 пз Виктор Торп 86' 7 пз Тацухиро Сакамото 86' 5 пз Джек Рудони 86' 34 пз Янн Гбоу 73' 14 нп Тайво Авонийи 87' 23 нп Брендон Томас-Асанте 73' 38 пз Густаво Хамер 86' 6 пз Мэтт Граймз 86' 17 нп Лум Чауна 86' 49 нп Сидики Шериф 87' Запасные 12 вр Марк Траверс 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 23 пз Кристиан Нёргор 58 нп Брейден Грэм 25 вр Дэниел Бентли 20 зщ Кейн Кесcлер-Хейден 22 пз Джоэль Латибодье 9 нп Эллис Симмс Главные тренеры Дэвид Мойес Фрэнк Лэмпард Голы Янн Гбоу 0:1 52' Тьерно Барри Виталий Миколенко 1:1 56' Тьерно Барри 2:1 61' Кирнан Дьюсбери-Холл Тьерно Барри 3:1 81' Наказания Джеррэд Брэнтуэйт 88' Калеб Йиренки 88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Ковентри Сити, который состоялся 6 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Венеция - Удинезе 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Тулуза - Страсбург 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...

Гамбург - Боруссия М 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...