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Эвертон - Ковентри Сити 6 ноября обзор матча

Дата публикации: 07-11-2026
Эвертон
Эвертон
3 : 1
Ковентри Сити
Ковентри Сити
События матча Эвертон - Ковентри Сити
52'
Ян Гбоо (0 - 1)
56'
Тьерно Барри (1 - 1)
61'
Тьерно Барри (2 - 1)
73'
Джейк О'Брайен / Мерлин Рёль
73'
Хейден Хакни / Харрисон Армстронг
73'
Бреннан Джонсон / Тайлер Диблинг
73'
Брэндон Томас-Асанте / Ян Гбоо
81'
Кирнан Дьюсбери-Холл (3 - 1)
86'
Мэтт Граймс / Виктор Торп
86'
Густаво Хамер / Джек Рудони
86'
Лум Чауна / Тацухиро Сакамото
87'
Сидики Шериф / Тайво Авонийи
88'
Джаррад Брантуэйт
88'
Калеб Йиренкий
89'
Майкл Кин / Джаррад Брантуэйт
90'
Карлос Алькарас / Тайрик Джордж
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ковентри Сити
Ковентри
1АнглияврДжордан Пикфорд
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
89'
6АнглиязщДжеймс Тарковски
16УкраиназщВиталий Миколенко
45АнглияпзХаррисон Армстронг
73'
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
37АнглияпзДжеймс Гарнер
34ГерманияпзМерлин Рёль
73'
19АнглияпзТайрик Джордж
90'
11ФранциянпТьерно Барри
20АнглиянпТайлер Диблинг
73'
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
73'
30АнглияпзХейден Рис Хакни
73'
22УэльспзБреннан Джонсон
73'
5АнглиязщМайкл Кин
89'
24АргентинапзКарлос Алькарас
90'
19АнглияврКарл Рашворт
27НидерландызщМилан ван Эвейк
12АнглиязщСтивен Мфуни
2ЯмайказщИтан Пиннок
3УэльсзщДжей Дасилва
8ГанапзКалеб Йиренки
29ДанияпзВиктор Торп
86'
7ЯпонияпзТацухиро Сакамото
86'
5АнглияпзДжек Рудони
86'
34ФранцияпзЯнн Гбоу
73'
14НигериянпТайво Авонийи
87'
23ГананпБрендон Томас-Асанте
73'
38НидерландыпзГуставо Хамер
86'
6АнглияпзМэтт Граймз
86'
17ФранциянпЛум Чауна
86'
49ФранциянпСидики Шериф
87'
Запасные
12ИрландияврМарк Траверс
2АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
23ДанияпзКристиан Нёргор
58Северная ИрландиянпБрейден Грэм
25АнглияврДэниел Бентли
20АнглиязщКейн Кесcлер-Хейден
22ЯмайкапзДжоэль Латибодье
9АнглиянпЭллис Симмс
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АнглияФрэнк Лэмпард
Голы
Янн Гбоу
0:1
52'
Тьерно Барри
Виталий Миколенко
1:1
56'
Тьерно Барри
2:1
61'
Кирнан Дьюсбери-Холл
Тьерно Барри
3:1
81'
Наказания
Джеррэд Брэнтуэйт
88'
Калеб Йиренки
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эвертон - Ковентри Сити, который состоялся 6 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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