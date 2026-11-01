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Осер - Париж 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
07 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Осер
Париж

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Осер
Осер
Париж
Париж
1 Франция вр Поль Нарди
27 Франция зщ Ламин Си
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
15 Конго зщ Христ Макоссо
92 Кот-д&#039;Ивуар зщ Клеман Акпа
10 Камерун пз Дэнни Намасо
5 Франция пз Кевин Дануа
8 Франция пз Науиру Ахамада
29 Гана пз Марвен Сеная
9 Англия нп Кэмерон Арчер
21 Франция нп Ромен Февр
1 Германия вр Кевин Трапп
14 Мали зщ Амари Траоре
31 Алжир зщ Самир Шерги
6 Бразилия зщ Отавио
42 Италия зщ Диего Коппола
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
20 Франция пз Максим Лопес
27 Нигерия пз Мозес Саймон
7 Франция пз Пабло Пажи
10 Алжир пз Илан Кеббаль
18 Франция нп Omar Sissoko
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Бельгия Уильям Стилл
Англия Лиам Росеньор
История личных встреч
08.02.2026 Франция — Лига 1 21-й тур Осер0 : 0Париж
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Париж1 : 1Осер
04.05.2024 Франция - Лига 2 36-й тур Осер2 : 0Париж
07.10.2023 Франция - Лига 2 10-й тур Париж0 : 2Осер
01.02.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. 22-й тур Осер1 : 2Париж
16.08.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 4-й тур Париж1 : 1Осер
13.03.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 29-й тур Осер0 : 0Париж
21.11.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. 11-й тур Париж0 : 3Осер
22.11.2019 Франция - Лига 2 15-й тур Париж2 : 0Осер
29.03.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Париж3 : 0Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Брест912
11 Лорьян912
12 Тулуза910
13 Страсбург910
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осер
0%
Ничья
0%
Париж
0%

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