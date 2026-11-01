Осер - Париж 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
07 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Осер
Осер
Париж
Париж
|1
|вр
|Поль Нарди
|27
|зщ
|Ламин Си
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|15
|зщ
|Христ Макоссо
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|5
|пз
|Кевин Дануа
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|29
|пз
|Марвен Сеная
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
|1
|вр
|Кевин Трапп
|14
|зщ
|Амари Траоре
|31
|зщ
|Самир Шерги
|6
|зщ
|Отавио
|42
|зщ
|Диего Коппола
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|27
|пз
|Мозес Саймон
|7
|пз
|Пабло Пажи
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|18
|нп
|Omar Sissoko
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|08.02.2026
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|0 : 2
|01.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|1 : 2
|16.08.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 4-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|0 : 3
|22.11.2019
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|2 : 0
|29.03.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Брест
|9
|12
|11
|Лорьян
|9
|12
|12
|Тулуза
|9
|10
|13
|Страсбург
|9
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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