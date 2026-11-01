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Алверка - Каза Пия 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Алверка
Каза Пия

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Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
12.04.2026Португалия — Примейра29-й турАлверка3 : 1Каза Пия
29.11.2025Португалия — Примейра12-й турКаза Пия0 : 2Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1020
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Алверка1011
11 Фамаликан1010
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Алверка
0%
Ничья
0%
Каза Пия
0%

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