Алверка - Каза Пия 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
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Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|12.04.2026
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|10
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Алверка
|10
|11
|11
|Фамаликан
|10
|10
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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