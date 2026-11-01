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Ноттингем Форест - Манчестер Сити 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
07 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Сити
Манчестер
26 Бельгия вр Матц Селс
5 Бразилия зщ Мурилло
23 Бразилия зщ Жаир Кунья
2 Кот-д&#039;Ивуар зщ Усман Дьоманде
24 Англия пз Джеймс Макэйти
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
3 Уэльс пз Неко Уильямс
14 Швейцария пз Дан Ндой
22 Англия пз Райан Йейтс
27 Колумбия пз Даниэль Муньос
11 Бразилия нп Игор Жезус
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
7 Сенегал пз Илиман Ндиайе
17 Аргентина пз Энцо Фернандес
5 Англия пз Эллиот Андерсон
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
10 Франция нп Райан Шерки
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2Ноттингем Форест
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 2Манчестер Сити
27.04.2025 Кубок Англии 1/2 финала Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 0Манчестер Сити
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 0Ноттингем Форест
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0Ноттингем Форест
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1Манчестер Сити
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити6 : 0Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал924
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Ливерпуль915
6
Лига Европы
Брентфорд914
7
Лига конференций
Эвертон913
8 Борнмут912
9 Тоттенхэм Хотспур912
10 Астон Вилла912
11 Халл Сити911
12 Лидс Юнайтед911
13 Ньюкасл Юнайтед911
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм99
16 Ковентри Сити99
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ноттингем
0%
Ничья
0%
Ман Сити
0%

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