Ноттингем Форест - Манчестер Сити 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
07 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Сити
Манчестер
|26
|вр
|Матц Селс
|5
|зщ
|Мурилло
|23
|зщ
|Жаир Кунья
|2
|зщ
|Усман Дьоманде
|24
|пз
|Джеймс Макэйти
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|3
|пз
|Неко Уильямс
|14
|пз
|Дан Ндой
|22
|пз
|Райан Йейтс
|27
|пз
|Даниэль Муньос
|11
|нп
|Игор Жезус
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|7
|пз
|Илиман Ндиайе
|17
|пз
|Энцо Фернандес
|5
|пз
|Эллиот Андерсон
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Энцо Мареска
История личных встреч
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|9
|14
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|9
|13
|8
|Борнмут
|9
|12
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|12
|10
|Астон Вилла
|9
|12
|11
|Халл Сити
|9
|11
|12
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|9
|9
|16
|Ковентри Сити
|9
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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