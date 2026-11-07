Кудровка - Черноморец 7 ноября обзор матча
Дата публикации: 07-11-2026
Кудровка
1 : 0
Черноморец
События матча Кудровка - Черноморец Одесса
9'
⚽
Евгений Смирный (1 - 0)
21'
Георгий Робакидзе
43'
Денис Свитюха
46'
⇄
Дмитрий Клёц / Георгий Робакидзе
46'
⇄
Джерри Йока / Мухаммед Джоб
46'
⇄
Андрей Хома / Николай Когут
51'
⇄
Александр Беляев / Николай Вечурко
51'
⇄
Мирослав Сердюк / Дмитрий Семёнов
63'
⇄
Кирилл Попов / Кристиан Мба
69'
Джерри Йока
71'
⇄
Константин Бычек / Денис Свитюха
71'
⇄
Кая Макоссо / Евгений Смирный
79'
⇄
Юрий Потимков / Родион Плакса
80'
⇄
Артур Авагимян / Василий Курко
81'
Мирослав Сердюк
89'
Максим Мельниченко
89'
Кирилл Попов
Составы команд
Кудровка
Черноморец
Одесса
|1
|вр
|Kyrylo Lavuta
|42
|зщ
|Евгений Пасич
|22
|зщ
|Богдан Векляк
|91
|зщ
|Максим Мельничук
|50
|пз
|Дмитрий Семёнов
46'
|6
|пз
|Mykola Vechurko
46'
|19
|пз
|Артур Думанюк
|10
|пз
|Родион Плакса
79'
|8
|пз
|Евгений Смирный
71'
|20
|нп
|Денис Свитюха
71'
|24
|нп
|Рэймонд Овусу
|17
|зщ
|Мирослав Сердюк
46'
|21
|нп
|Александр Беляев
46'
|14
|пз
|Faites Makosso
71'
|77
|нп
|Константин Бычек
71'
|69
|зщ
|Юрий Потимков
79'
|12
|вр
|Чиджиоке Аньягбосо
|24
|зщ
|Мозес Джарджу
|60
|зщ
|Максим Мельниченко
|74
|зщ
|Марьян Фарина
|5
|зщ
|Василий Курко
80'
|27
|пз
|Олег Пушкарёв
|30
|пз
|Мухаммед Джобе
46'
|18
|пз
|Георгий Робакидзе
46'
|19
|пз
|Николай Когут
46'
|7
|нп
|Даниил Алефиренко
|99
|нп
|Кристиан Мба
62'
|8
|пз
|Дмитрий Клёц
46'
|9
|пз
|Andriy Khoma
46'
|70
|нп
|Джерри Йока
46'
|11
|пз
|Кирилл Попов
62'
|10
|пз
|Артур Авагимян
80'
Запасные
|37
|вр
|Антон Яшков
|70
|зщ
|Демьян Есин
|66
|пз
|Кирилл Сигеев
|23
|пз
|Александр Ющенко
|71
|пз
|Сергей Стень
|9
|нп
|Reynaldino Verley
|97
|нп
|Антон Демченко
|35
|вр
|Максим Коваль
|23
|зщ
|Алексей Гусев
|22
|зщ
|Сергей Корнийчук
|13
|пз
|Vitaliy Faraseyenko
|21
|пз
|Владислав Клименко
|16
|Nazar Bayda
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Роман Иосифович Григорчук
Голы
Евгений Смирный
Денис Свитюха
1:0
9'
Наказания
Георгий Робакидзе
21'
Денис Свитюха
43'
Джерри Йока
69'
Мирослав Сердюк
81'
Максим Мельниченко
89'
Кирилл Попов
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Черноморец, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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