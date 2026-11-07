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Кудровка - Черноморец 7 ноября обзор матча

Дата публикации: 07-11-2026
Кудровка
Кудровка
1 : 0
Черноморец
Черноморец
События матча Кудровка - Черноморец Одесса
9'
Евгений Смирный (1 - 0)
21'
Георгий Робакидзе
43'
Денис Свитюха
46'
Дмитрий Клёц / Георгий Робакидзе
46'
Джерри Йока / Мухаммед Джоб
46'
Андрей Хома / Николай Когут
51'
Александр Беляев / Николай Вечурко
51'
Мирослав Сердюк / Дмитрий Семёнов
63'
Кирилл Попов / Кристиан Мба
69'
Джерри Йока
71'
Константин Бычек / Денис Свитюха
71'
Кая Макоссо / Евгений Смирный
79'
Юрий Потимков / Родион Плакса
80'
Артур Авагимян / Василий Курко
81'
Мирослав Сердюк
89'
Максим Мельниченко
89'
Кирилл Попов
Составы команд
Кудровка
Черноморец
Одесса
1УкраинаврKyrylo Lavuta
42УкраиназщЕвгений Пасич
22УкраиназщБогдан Векляк
91УкраиназщМаксим Мельничук
50УкраинапзДмитрий Семёнов
46'
6УкраинапзMykola Vechurko
46'
19УкраинапзАртур Думанюк
10УкраинапзРодион Плакса
79'
8УкраинапзЕвгений Смирный
71'
20УкраинанпДенис Свитюха
71'
24ГананпРэймонд Овусу
17УкраиназщМирослав Сердюк
46'
21УкраинанпАлександр Беляев
46'
14КонгопзFaites Makosso
71'
77УкраинанпКонстантин Бычек
71'
69УкраиназщЮрий Потимков
79'
12НигерияврЧиджиоке Аньягбосо
24ГамбиязщМозес Джарджу
60УкраиназщМаксим Мельниченко
74УкраиназщМарьян Фарина
5УкраиназщВасилий Курко
80'
27УкраинапзОлег Пушкарёв
30ГамбияпзМухаммед Джобе
46'
18ГрузияпзГеоргий Робакидзе
46'
19УкраинапзНиколай Когут
46'
7УкраинанпДаниил Алефиренко
99НигериянпКристиан Мба
62'
8УкраинапзДмитрий Клёц
46'
9УкраинапзAndriy Khoma
46'
70КонгонпДжерри Йока
46'
11УкраинапзКирилл Попов
62'
10УкраинапзАртур Авагимян
80'
Запасные
37УкраинаврАнтон Яшков
70УкраиназщДемьян Есин
66УкраинапзКирилл Сигеев
23УкраинапзАлександр Ющенко
71УкраинапзСергей Стень
9ПанаманпReynaldino Verley
97УкраинанпАнтон Демченко
35УкраинаврМаксим Коваль
23УкраиназщАлексей Гусев
22УкраиназщСергей Корнийчук
13УкраинапзVitaliy Faraseyenko
21УкраинапзВладислав Клименко
16УкраинаNazar Bayda
Главные тренеры
УкраинаАлександр Кучер
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
Голы
Евгений Смирный
Денис Свитюха
1:0
9'
Наказания
Георгий Робакидзе
21'
Денис Свитюха
43'
Джерри Йока
69'
Мирослав Сердюк
81'
Максим Мельниченко
89'
Кирилл Попов
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Черноморец, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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