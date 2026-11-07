Кудровка - Черноморец 7 ноября обзор матча Дата публикации: 07-11-2026 Кудровка 1 : 0 Черноморец События матча Кудровка - Черноморец Одесса 9' ⚽ Евгений Смирный (1 - 0) 21' Георгий Робакидзе 43' Денис Свитюха 46' ⇄ Дмитрий Клёц / Георгий Робакидзе 46' ⇄ Джерри Йока / Мухаммед Джоб 46' ⇄ Андрей Хома / Николай Когут 51' ⇄ Александр Беляев / Николай Вечурко 51' ⇄ Мирослав Сердюк / Дмитрий Семёнов 63' ⇄ Кирилл Попов / Кристиан Мба 69' Джерри Йока 71' ⇄ Константин Бычек / Денис Свитюха 71' ⇄ Кая Макоссо / Евгений Смирный 79' ⇄ Юрий Потимков / Родион Плакса 80' ⇄ Артур Авагимян / Василий Курко 81' Мирослав Сердюк 89' Максим Мельниченко 89' Кирилл Попов Составы команд Кудровка Черноморец Одесса 1 вр Kyrylo Lavuta 42 зщ Евгений Пасич 22 зщ Богдан Векляк 91 зщ Максим Мельничук 50 пз Дмитрий Семёнов 46' 6 пз Mykola Vechurko 46' 19 пз Артур Думанюк 10 пз Родион Плакса 79' 8 пз Евгений Смирный 71' 20 нп Денис Свитюха 71' 24 нп Рэймонд Овусу 17 зщ Мирослав Сердюк 46' 21 нп Александр Беляев 46' 14 пз Faites Makosso 71' 77 нп Константин Бычек 71' 69 зщ Юрий Потимков 79' 12 вр Чиджиоке Аньягбосо 24 зщ Мозес Джарджу 60 зщ Максим Мельниченко 74 зщ Марьян Фарина 5 зщ Василий Курко 80' 27 пз Олег Пушкарёв 30 пз Мухаммед Джобе 46' 18 пз Георгий Робакидзе 46' 19 пз Николай Когут 46' 7 нп Даниил Алефиренко 99 нп Кристиан Мба 62' 8 пз Дмитрий Клёц 46' 9 пз Andriy Khoma 46' 70 нп Джерри Йока 46' 11 пз Кирилл Попов 62' 10 пз Артур Авагимян 80' Запасные 37 вр Антон Яшков 70 зщ Демьян Есин 66 пз Кирилл Сигеев 23 пз Александр Ющенко 71 пз Сергей Стень 9 нп Reynaldino Verley 97 нп Антон Демченко 35 вр Максим Коваль 23 зщ Алексей Гусев 22 зщ Сергей Корнийчук 13 пз Vitaliy Faraseyenko 21 пз Владислав Клименко 16 Nazar Bayda Главные тренеры Александр Кучер Роман Иосифович Григорчук Голы Евгений Смирный Денис Свитюха 1:0 9' Наказания Георгий Робакидзе 21' Денис Свитюха 43' Джерри Йока 69' Мирослав Сердюк 81' Максим Мельниченко 89' Кирилл Попов 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кудровка - Черноморец, который состоялся 7 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 12-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Эвертон - Ковентри Сити 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Севилья - Алавес 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Венеция - Удинезе 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Тулуза - Страсбург 6 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...