ПСЖ - Труа 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
07 Ноября 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
ПСЖ
Париж
Труа
Труа
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|6
|зщ
|Илья Забарный
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|12
|зщ
|Люка Динь
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|27
|пз
|Дро Фернандес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|9
|нп
|Ферран Торрес
|22
|нп
|Мика Годтс
|40
|вр
|Хиллель Конате
|2
|зщ
|Lucas Maronnier
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|14
|зщ
|Исмаэль Бура
|17
|пз
|Антуан Миль
|29
|пз
|Дерман Карим
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|10
|пз
|Merwan Ifnaou
|7
|пз
|Кандет Диавара
|20
|нп
|Рено Рипар
Главные тренеры
|Луис Энрике
История личных встреч
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|4 : 3
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 2
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|03.03.2018
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 2
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|13.03.2016
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 9
|28.11.2015
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|13.04.2013
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|24.11.2012
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Брест
|9
|12
|11
|Лорьян
|9
|12
|12
|Тулуза
|9
|10
|13
|Страсбург
|9
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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