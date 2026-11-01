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ПСЖ - Труа 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
07 Ноября 2026 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
ПСЖ
Труа

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
ПСЖ
Париж
Труа
Труа
39 Россия вр Матвей Сафонов
6 Украина зщ Илья Забарный
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
12 Франция зщ Люка Динь
24 Франция пз Сенни Маюлу
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
27 Испания пз Дро Фернандес
87 Португалия пз Жоау Невеш
4 Бразилия пз Лукас Бералдо
9 Испания нп Ферран Торрес
22 Бельгия нп Мика Годтс
40 Буркина-Фасо вр Хиллель Конате
2 Франция зщ Lucas Maronnier
6 Франция зщ Адриан Монфрей
4 Кот-д&#039;Ивуар зщ Жуниор Диас
14 Коморские острова зщ Исмаэль Бура
17 Франция пз Антуан Миль
29 Того пз Дерман Карим
8 Сенегал пз Мухамед Диоп
10 Франция пз Merwan Ifnaou
7 Франция пз Кандет Диавара
20 Франция нп Рено Рипар
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
История личных встреч
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Труа1 : 3ПСЖ
29.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ4 : 3Труа
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур ПСЖ2 : 2Труа
07.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Труа1 : 2ПСЖ
03.03.2018 Франция - Лига 1 28-й тур Труа0 : 2ПСЖ
29.11.2017 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ2 : 0Труа
13.03.2016 Франция - Лига 1 30-й тур Труа0 : 9ПСЖ
28.11.2015 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ4 : 1Труа
13.04.2013 Франция - Лига 1 32-й тур Труа0 : 1ПСЖ
24.11.2012 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ4 : 0Труа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Брест912
11 Лорьян912
12 Тулуза910
13 Страсбург910
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ПСЖ
0%
Ничья
0%
Труа
0%

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