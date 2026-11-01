21:10 ()
Расписание матчей
Пятница 06 ноября
Суббота 07 ноября
Свернуть список

Валенсия - Реал Мадрид 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
07 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Валенсия
Реал Мадрид

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
24АргентиназщПабло Маффео
22ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18Испаниязщ Пепелу
8ИспанияпзХави Герра
2АргентинапзГвидо Родригес
11ИспаниянпЛуис Риоха
7НидерландынпАрно Данжума
6НигериянпУмар Садик
1БельгияврТибо Куртуа
16ФранциязщИбраима Конате
17ИспаниязщМарк Кукурелья
4ИспаниязщДин Хёйсен
14ФранциязщОрельен Тчуамени
15ТурцияпзАрда Гюлер
5АнглияпзДжуд Беллингем
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
20ПортугалияпзБернарду Силва
8УругвайпзФедерико Вальверде
10ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
08.02.2026Испания — Примера23-й турВаленсия0 : 2Реал Мадрид
01.11.2025Испания — Примера11-й турРеал Мадрид4 : 0Валенсия
05.04.2025Испания — Примера30-й турРеал Мадрид1 : 2Валенсия
03.01.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 2Реал Мадрид
02.03.2024Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 2Реал Мадрид
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1Валенсия
21.05.2023Испания - Примера35-й турВаленсия1 : 0Реал Мадрид
02.02.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Валенсия
11.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022Испания - Примера20-й турРеал Мадрид4 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1117
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1114
9 Алавес1112
10 Райо Вальекано1012
11 Сельта1112
12 Хетафе1112
13 Вильярреал1112
14 Эспаньол1111
15 Осасуна1111
16 Расинг1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Валенсия
0%
Ничья
0%
Реал Мадрид
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close