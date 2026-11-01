Валенсия - Реал Мадрид 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
07 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|зщ
|Пепелу
|8
|пз
|Хави Герра
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
|6
|нп
|Умар Садик
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
|20
|пз
|Бернарду Силва
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|02.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 3
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|11
|17
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|11
|14
|9
|Алавес
|11
|12
|10
|Райо Вальекано
|10
|12
|11
|Сельта
|11
|12
|12
|Хетафе
|11
|12
|13
|Вильярреал
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|11
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Расинг
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|11
|5
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