Шевченко пожелал успехов сборной Украины перед стартом мирового первенства в Мексике 

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к национальной сборной по ампфутболу перед её первым в истории участием в чемпионате мира. Руководитель УАФ поздравил футболистов с предстоящим дебютом на международном турнире и пожелал им достойно представить страну.

Шевченко признал, что перед соревнованиями такого уровня игроки могут испытывать волнение, однако призвал команду сосредоточиться на футболе, получать удовольствие от игры и бороться за положительный результат. Он также заверил сборную в своей поддержке.

«Ребята, поздравляю вас с этим знаменательным событием! Впереди вас ждёт чемпионат мира, где вы впервые в истории будете представлять Украину. Это чрезвычайно важный момент как для каждого из вас, так и для всей нашей страны. Понимаю, что перед таким турниром могут быть волнения, но хочу вас заверить: всё будет хорошо.

Самое главное — достойно представить Украину, показать качественный футбол, получать удовольствие от игры и бороться за победы. Желаю каждому крепкого здоровья, успехов и сил. Я буду искренне болеть за вас! Слава Украине!» — приводит слова Шевченко Tribuna.com.

Чемпионат мира по ампфутболу под эгидой Всемирной федерации ампфутбола (WAFF) пройдёт с 13 по 22 ноября 2026 года в мексиканском городе Сан-Хуан-де-лос-Лагос. В турнире примут участие 24 национальные команды, распределённые по шести группам.

По итогам жеребьёвки сборная Украины оказалась в квартете C. На групповом этапе ей предстоит встретиться с командами Бразилии, Японии и Германии. Бразильцы входят в число наиболее титулованных сборных в этом виде спорта, поэтому украинцам предстоит серьёзная проверка уже на первой стадии соревнований.

Для украинской команды сам выход на мировое первенство станет историческим событием. Теперь футболистам предстоит впервые проверить свои силы на турнире такого уровня и побороться за выход в следующую стадию. Поддержка Шевченко стала одним из напутствий сборной перед поездкой в Мексику.