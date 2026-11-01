Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Даниэль Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|37
|зщ
|Амар Дедич
|11
|пз
|Харви Барнс
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|19
|пз
|Энтони Эланга
|14
|пз
|Шон Стёр
|9
|пз
|Йоан Висса
|10
|нп
|Уильям Осула
Главные тренеры
|Альваро Арбелоа
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|24.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|9
|14
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|9
|13
|8
|Борнмут
|9
|12
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|12
|10
|Астон Вилла
|9
|12
|11
|Халл Сити
|9
|11
|12
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|9
|9
|16
|Ковентри Сити
|9
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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