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Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
07 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед

Стартовый состав
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Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
16 Норвегия пз Сандер Берге
19 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
14 Норвегия пз Оскар Бобб
24 Англия пз Джош Кинг
17 Нигерия пз Алекс Айуоби
7 Испания нп Гонсало Гарсия
21 Чехия вр Лукаш Горничек
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Даниэль Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
37 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
11 Англия пз Харви Барнс
6 Испания пз Нико Гонсалес
19 Швеция пз Энтони Эланга
14 Нидерланды пз Шон Стёр
9 ДР Конго пз Йоан Висса
10 Дания нп Уильям Осула
Главные тренеры
Испания Альваро Арбелоа
Англия Эдди Хау
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
24.05.2026 Англия — Премьер-лига 38-й тур Фулхэм2 : 0Ньюкасл Юнайтед
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 1Фулхэм
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Фулхэм
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Фулхэм
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Фулхэм3 : 1Ньюкасл Юнайтед
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Фулхэм0 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Фулхэм0 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0Фулхэм
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Фулхэм
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Фулхэм1 : 4Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал924
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Ливерпуль915
6
Лига Европы
Брентфорд914
7
Лига конференций
Эвертон913
8 Борнмут912
9 Тоттенхэм Хотспур912
10 Астон Вилла912
11 Халл Сити911
12 Лидс Юнайтед911
13 Ньюкасл Юнайтед911
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм99
16 Ковентри Сити99
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фулхэм
0%
Ничья
0%
Ньюкасл
0%

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