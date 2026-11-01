Штутгарт - Вердер 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
07 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
|41
|вр
|Деннис Займен
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|26
|пз
|Дениз Ундав
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|47
|пз
|Яник Шпальт
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|10
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Карл Хейн
|13
|зщ
|Артур
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|15
|пз
|Людовит Рейс
|44
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|20
|пз
|Чуки
|17
|нп
|Марко Грюлль
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|26.04.2026
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|04.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|06.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|8
|11
|9
|Майнц
|8
|10
|10
|Аугсбург
|8
|9
|11
|Штутгарт
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|8
|9
|13
|Кёльн
|8
|9
|14
|Падерборн 07
|8
|9
|15
|Гамбург
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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