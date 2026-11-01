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Штутгарт - Вердер 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: МХП-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
07 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Штутгарт
Вердер

Стартовый состав
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Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Вердер
Бремен
41ГерманияврДеннис Займен
14ШвейцариязщЛука Хакес
24ГерманиязщЙефф Шабо
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
26ГерманияпзДениз Ундав
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
21ГерманияпзГриша Прёмель
47АвстрияпзЯник Шпальт
18ГерманиянпДжейми Левелинг
10ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
1ЭстонияврКарл Хейн
13Бразилиязщ Артур
5ГерманиязщАмос Пипер
32АвстриязщМарко Фридль
2БельгиязщОливье Деман
15НидерландыпзЛюдовит Рейс
44НидерландыпзЮри Регер
18ТурцияпзЭрен Динкчи
20Испанияпз Чуки
17АвстриянпМарко Грюлль
10ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
26.04.2026Германия — Бундеслига31-й турШтутгарт1 : 1Вердер
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турВердер0 : 4Штутгарт
13.04.2025Германия — Бундеслига29-й турШтутгарт1 : 2Вердер
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турВердер2 : 2Штутгарт
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВердер2 : 1Штутгарт
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турШтутгарт2 : 0Вердер
05.02.2023Германия — Бундеслига19-й турШтутгарт0 : 2Вердер
13.08.2022Германия — Бундеслига2-й турВердер2 : 2Штутгарт
04.04.2021Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт1 : 0Вердер
06.12.2020Германия - Бундеслига10-й турВердер1 : 2Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария818
2
Лига чемпионов
Боруссия Д818
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Айнтрахт Ф811
9 Майнц810
10 Аугсбург89
11 Штутгарт89
12 Хоффенхайм89
13 Кёльн89
14 Падерборн 0789
15 Гамбург89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Штутгарт
0%
Ничья
0%
Вердер
0%

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