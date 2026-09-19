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Гурник З - Вечиста Краков 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
07 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Гурник З
Вечиста Краков

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Составы команд
Гурник З
Забже
Вечиста Краков
Краков
Главные тренеры
СловакияМихал Гашпарик
История личных встреч
30.10.2026Польша — Экстракласса13-й турГурник З0 : 0
23.10.2026Польша — Экстракласса12-й тур1 : 1Гурник З
18.10.2026Польша — Экстракласса11-й турГурник З1 : 1
10.10.2026Польша — Экстракласса10-й тур1 : 3Гурник З
19.09.2026Польша — Экстракласса9-й турВечиста Краков0 : 0Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Заглембе Л1322
6 Пяст1321
7 Висла Кр1321
8 ГКС Катовице1321
9 Ягеллония1218
10 Корона1318
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Радомяк1311
16
Зона вылета
Шлёнск139
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гурник З
0%
Ничья
0%
Вечиста Краков
0%

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