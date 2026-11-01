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Эспаньол - Депортиво 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
07 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Эспаньол
Депортиво

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Эспаньол
Барселона
Депортиво
Ла-Корунья
1ИспанияврАнхель Фортуньо
23МароккозщОмар Эль-Хилали
16СловениязщВанья Дркушич
6УругвайзщЛеандро Кабрера
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
26ИспанияпзРафель Бауса
8ИспанияпзЭду Эспосито
28ИспанияпзХави Эрнандес
15ИспанияпзБрайан Сарагоса
50ИспанияпзAlejandro Santiago
9ИспаниянпРоберто Фернандес
13ИспанияврЛео Роман
2ИспаниязщАдрия Альтимира
15ИспаниязщМигель Лоурейро
20УругвайзщХосе Хименес
12ИталияпзДжакомо Квальята
21ИспанияпзМарио Сориано
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
19ИспанияпзЛуисми Крус
10ИспаниянпЕремай Эрнандес
32КамеруннпБил Нсонго
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
История личных встреч
23.02.2018Испания - Примера25-й турДепортиво0 : 0Эспаньол
24.09.2017Испания - Примера6-й турЭспаньол4 : 1Депортиво
07.05.2017Испания - Примера36-й турДепортиво1 : 2Эспаньол
06.01.2017Испания - Примера17-й турЭспаньол1 : 1Депортиво
20.02.2016Испания - Примера25-й турЭспаньол1 : 0Депортиво
27.09.2015Испания - Примера6-й турДепортиво3 : 0Эспаньол
22.03.2015Испания - Примера28-й турДепортиво0 : 0Эспаньол
26.10.2014Испания - Примера9-й турЭспаньол0 : 0Депортиво
19.05.2013Испания - Примера36-й турДепортиво2 : 0Эспаньол
21.12.2012Испания - Примера17-й турЭспаньол2 : 0Депортиво
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1117
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1114
9 Алавес1112
10 Райо Вальекано1012
11 Сельта1112
12 Хетафе1112
13 Вильярреал1112
14 Эспаньол1111
15 Осасуна1111
16 Расинг1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эспаньол
0%
Ничья
0%
Депортиво
0%

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