Эспаньол - Депортиво 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
07 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Эспаньол
Барселона
Депортиво
Ла-Корунья
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|16
|зщ
|Ванья Дркушич
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|26
|пз
|Рафель Бауса
|8
|пз
|Эду Эспосито
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|15
|пз
|Брайан Сарагоса
|50
|пз
|Alejandro Santiago
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|21
|пз
|Марио Сориано
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|19
|пз
|Луисми Крус
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
|32
|нп
|Бил Нсонго
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Антонио Идальго Морилья
История личных встреч
|23.02.2018
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|24.09.2017
|Испания - Примера
|6-й тур
|4 : 1
|07.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|06.01.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|20.02.2016
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|27.09.2015
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|22.03.2015
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|26.10.2014
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|19.05.2013
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2012
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|11
|17
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|11
|14
|9
|Алавес
|11
|12
|10
|Райо Вальекано
|10
|12
|11
|Сельта
|11
|12
|12
|Хетафе
|11
|12
|13
|Вильярреал
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|11
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Расинг
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|11
|5
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