Фабрицио Романо рассказал, где Месси планирует продолжить карьеру
Лионель Месси не планирует возвращаться в аргентинский футбол и намерен продолжить выступления за «Интер» Майами как минимум до окончания действующего соглашения. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, прокомментировав появившиеся в Аргентине сообщения о возможном переходе нападающего в «Ньюэллс Олд Бойз».
По информации журналиста, разговоры о возвращении 38-летнего футболиста в клуб из Росарио не соответствуют его нынешним планам. Месси комфортно чувствует себя во Флориде, ему нравится спортивный проект «Интер» Майами, а семья также довольна жизнью в США. Именно поэтому аргентинец не рассматривает возможность досрочно покинуть команду ради возвращения на родину.
«В последние несколько недель из Аргентины распространялись слухи о том, что Лионель Месси рассматривает возвращение в „Ньюэллс Олд Бойз“. Но, при всём уважении к этому клубу, цель Месси — остаться в „Интер“ Майами. Ему нравится нынешний этап жизни в команде. Он счастлив за пределами футбольного поля, ему близок проект клуба. В Майами довольна и его семья», — заявил Романо в видео, опубликованном на странице DAZN Football в социальной сети X.
Инсайдер напомнил, что контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 2028 года. По его сведениям, Месси намерен полностью выполнить условия соглашения и провести в Майами ещё как минимум два года. При этом аргентинец не исключает, что после завершения действующего контракта стороны могут обсудить дальнейшее сотрудничество.
«Месси хочет отработать свой контракт в ближайшие два года. После 2028 года он также может рассмотреть вариант продления соглашения с „Интером“. Всё будет зависеть от того, как он станет себя чувствовать в следующие годы. Но до 2028-го он точно останется в Майами и не собирается возвращаться в Аргентину», — добавил журналист.
Действующее соглашение Месси с «Интер» Майами действительно рассчитано до конца сезона-2028 MLS. Клуб официально объявил о продлении контракта в октябре 2025 года.
Возвращение в «Ньюэллс Олд Бойз» могло бы стать для Месси возвращением в клуб, где он начинал заниматься футболом в детстве. Однако на данный момент, согласно информации Романо, такой вариант не входит в планы форварда. Возможность продолжения карьеры после 2028 года пока остаётся открытой.
Казанский «Рубин» добился победы в гостевом матче с московским «Локомотивом» в рамках 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча на...
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш обозначил пятерых футболистов, которые могут получить капитанскую повязку после ухода Криштиану...
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью с опасением ожидает выездного матча против «Валенсии» в 12-м туре чемпионата Испании. По мнению...
25-летний голкипер «Андорры» Хесус Овоно настолько тяжело переживает смерть нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля, что всерьёз задумался о...
Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш не считает, что его действия повлияли на решение Криштиану Роналду завершить выступления за...