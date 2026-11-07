Фабрицио Романо рассказал, где Месси планирует продолжить карьеру 

Лионель Месси не планирует возвращаться в аргентинский футбол и намерен продолжить выступления за «Интер» Майами как минимум до окончания действующего соглашения. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, прокомментировав появившиеся в Аргентине сообщения о возможном переходе нападающего в «Ньюэллс Олд Бойз».

По информации журналиста, разговоры о возвращении 38-летнего футболиста в клуб из Росарио не соответствуют его нынешним планам. Месси комфортно чувствует себя во Флориде, ему нравится спортивный проект «Интер» Майами, а семья также довольна жизнью в США. Именно поэтому аргентинец не рассматривает возможность досрочно покинуть команду ради возвращения на родину.

«В последние несколько недель из Аргентины распространялись слухи о том, что Лионель Месси рассматривает возвращение в „Ньюэллс Олд Бойз“. Но, при всём уважении к этому клубу, цель Месси — остаться в „Интер“ Майами. Ему нравится нынешний этап жизни в команде. Он счастлив за пределами футбольного поля, ему близок проект клуба. В Майами довольна и его семья», — заявил Романо в видео, опубликованном на странице DAZN Football в социальной сети X.

Инсайдер напомнил, что контракт нападающего с американским клубом рассчитан до 2028 года. По его сведениям, Месси намерен полностью выполнить условия соглашения и провести в Майами ещё как минимум два года. При этом аргентинец не исключает, что после завершения действующего контракта стороны могут обсудить дальнейшее сотрудничество.

«Месси хочет отработать свой контракт в ближайшие два года. После 2028 года он также может рассмотреть вариант продления соглашения с „Интером“. Всё будет зависеть от того, как он станет себя чувствовать в следующие годы. Но до 2028-го он точно останется в Майами и не собирается возвращаться в Аргентину», — добавил журналист.

Действующее соглашение Месси с «Интер» Майами действительно рассчитано до конца сезона-2028 MLS. Клуб официально объявил о продлении контракта в октябре 2025 года.

Возвращение в «Ньюэллс Олд Бойз» могло бы стать для Месси возвращением в клуб, где он начинал заниматься футболом в детстве. Однако на данный момент, согласно информации Романо, такой вариант не входит в планы форварда. Возможность продолжения карьеры после 2028 года пока остаётся открытой.