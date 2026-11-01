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Фортуна - Телстар 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
07 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Фортуна
Телстар

Стартовый состав
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Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Телстар
Велзен
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
12ПортугалиязщИву Пинту
6НидерландызщСиб ван Оттеле
4ИспаниязщИван Маркес
28ИндонезиязщДжастин Хубнер
8НидерландызщЯспер Дахлаус
52НидерландыпзМохаммед Ихаттарен
14НидерландыпзСвен Симонс
23НидерландыпзФилипп Бриттейн
22НидерландыпзШайло 'т Занд
9БельгиянпАнтони Дескотт
1НидерландыврРоналд Куман
18НидерландызщGabi Caschili
4ФранциязщAbdelnor Soualhia
43БельгиязщМарвин Персман
16НидерландыпзSem Valk
6КюрасаопзIsaiah Ahmed
17НидерландыпзНильс Россен
42КюрасаопзАрьяни Марта
10НидерландыпзTyrone Owusu
8ТурциянпЭмирхан Демирджан
11ИсландиянпНёккви Ториссон
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
08.03.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФортуна1 : 4Телстар
14.09.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турТелстар1 : 3Фортуна
16.02.2018Нидерланды - Первый дивизион25-й турФортуна1 : 1Телстар
29.09.2017Нидерланды - Первый дивизион7-й турТелстар0 : 6Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1119
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 Утрехт1112
13 НЕК Неймеген1111
14 ПЕК Зволле1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар119
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II112
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фортуна
0%
Ничья
0%
Телстар
0%

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