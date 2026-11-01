Фортуна - Телстар 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
07 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Амерсфорт, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Телстар
Велзен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|4
|зщ
|Иван Маркес
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|14
|пз
|Свен Симонс
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|9
|нп
|Антони Дескотт
|1
|вр
|Роналд Куман
|18
|зщ
|Gabi Caschili
|4
|зщ
|Abdelnor Soualhia
|43
|зщ
|Марвин Персман
|16
|пз
|Sem Valk
|6
|пз
|Isaiah Ahmed
|17
|пз
|Нильс Россен
|42
|пз
|Арьяни Марта
|10
|пз
|Tyrone Owusu
|8
|нп
|Эмирхан Демирджан
|11
|нп
|Нёккви Ториссон
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|08.03.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 4
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|16.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|Утрехт
|11
|12
|13
|НЕК Неймеген
|11
|11
|14
|ПЕК Зволле
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|11
|9
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|11
|2
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