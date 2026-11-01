АДО Ден Хааг - Спарта 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Килиан Никиема
|2
|зщ
|Отниэль Ратеринк
|4
|зщ
|Маттео Вам
|3
|зщ
|Паскаль Мюлдер
|15
|зщ
|Милан Хокке
|33
|пз
|Матей Шин
|11
|пз
|Эван Роттир
|25
|пз
|Юхо Кило
|21
|пз
|Кэмерон Пёпьон
|27
|нп
|Найджел Томас
|46
|нп
|Янник Эдуардо
|1
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Lushendry Martes
|3
|зщ
|Марвин Янг
|14
|зщ
|Тео Кинтеро
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|пз
|Cedric Hatenboer
|18
|пз
|Робин ван Крёйсен
|11
|пз
|Исак Бабади
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Milan Zonneveld
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|20.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|6 : 0
|28.10.2020
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|11.02.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 2
|17.08.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 2
|04.03.2018
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|23.04.2017
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 1
|18.12.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|Утрехт
|11
|12
|13
|НЕК Неймеген
|11
|11
|14
|ПЕК Зволле
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|11
|9
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|11
|2
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