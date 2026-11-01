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АДО Ден Хааг - Спарта 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
АДО Ден Хааг
Спарта

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Спарта
Роттердам
1Буркина-ФасоврКилиан Никиема
2НидерландызщОтниэль Ратеринк
4БельгиязщМаттео Вам
3НидерландызщПаскаль Мюлдер
15НидерландызщМилан Хокке
33ЧехияпзМатей Шин
11НидерландыпзЭван Роттир
25ФинляндияпзЮхо Кило
21АвстралияпзКэмерон Пёпьон
27КюрасаонпНайджел Томас
46ЧехиянпЯнник Эдуардо
1НидерландыврМайкл Браувер
2НидерландызщLushendry Martes
3НидерландызщМарвин Янг
14ВенесуэлазщТео Кинтеро
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5НидерландызщБас Кюйперс
8НидерландыпзCedric Hatenboer
18НидерландыпзРобин ван Крёйсен
11НидерландыпзИсак Бабади
7НидерландынпМитчелл ван Берген
9НидерландынпMilan Zonneveld
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
20.12.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаАДО Ден Хааг2 : 0Спарта
31.01.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турАДО Ден Хааг1 : 1Спарта
22.11.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турСпарта6 : 0АДО Ден Хааг
28.10.2020Кубок Нидерландов1-й раундАДО Ден Хааг1 : 1 5 : 3Спарта
11.02.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турСпарта4 : 2АДО Ден Хааг
17.08.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАДО Ден Хааг1 : 2Спарта
04.03.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 26-й турСпарта2 : 1АДО Ден Хааг
23.09.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАДО Ден Хааг1 : 0Спарта
23.04.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турСпарта0 : 1АДО Ден Хааг
18.12.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турАДО Ден Хааг1 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1119
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 Утрехт1112
13 НЕК Неймеген1111
14 ПЕК Зволле1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар119
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II112
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АДО Ден Хааг
0%
Ничья
0%
Спарта
0%

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