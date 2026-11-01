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Ахмат - Родина 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
07 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Ахмат
Родина

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ахмат
Грозный
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
31.10.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига13-й тур2 : 0Ахмат
27.10.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 5-й тур0 : 0 3 : 1Ахмат
23.10.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига12-й турАхмат0 : 1
18.10.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига11-й тур3 : 2Ахмат
14.10.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 4-й турАхмат1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1330
2 Динамо М1328
3 ЦСКА1326
4 Спартак М1326
5 Краснодар1323
6 Ростов1318
7 Балтика1317
8 Оренбург1317
9 Крылья Советов1315
10 Рубин1315
11 Динамо Мх1313
12 Родина1312
13
Стыковая зона
Акрон1312
14
Стыковая зона
Локомотив М1311
15
Зона вылета
Ахмат1311
16
Зона вылета
Факел136
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ахмат
0%
Ничья
0%
Родина
0%

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