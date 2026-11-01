Ахмат - Родина 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
07 Ноября 2026 года в 16:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 14-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Ахмат
Грозный
Родина
Москва
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Джонатан Альба
История личных встреч
|31.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|27.10.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0 3 : 1
|23.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|14.10.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|13
|30
|2
|Динамо М
|13
|28
|3
|ЦСКА
|13
|26
|4
|Спартак М
|13
|26
|5
|Краснодар
|13
|23
|6
|Ростов
|13
|18
|7
|Балтика
|13
|17
|8
|Оренбург
|13
|17
|9
|Крылья Советов
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Динамо Мх
|13
|13
|12
|Родина
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|13
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков