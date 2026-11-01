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Арсенал Т - Челябинск 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Арсенал Т
Челябинск

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Составы команд
Арсенал Т
Тула
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Анатольевич Аленичев
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
22.04.2026Россия — Лига Pari30-й турАрсенал Т0 : 0Челябинск
19.10.2025Россия — Лига Pari15-й турЧелябинск2 : 2Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1632
3
Плей-офф за повышение
Урал1631
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1629
5 Спартак Кс1628
6 Велес1728
7 Шинник1623
8 Волга Ул1722
9 Уфа1622
10 Ротор1620
11 Арсенал Т1619
12 Челябинск1618
13 Ленинградец1617
14 КАМАЗ1614
15 Енисей1614
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск1613
17
Зона вылета
Нефтехимик1613
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Т
0%
Ничья
0%
Челябинск
0%

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