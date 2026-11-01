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Торпедо М - Нефтехимик 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Торпедо М
Нефтехимик

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Составы команд
Торпедо М
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияРоберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
16.03.2026Россия — Лига Pari24-й турТорпедо М3 : 0Нефтехимик
27.07.2025Россия — Лига Pari2-й турНефтехимик0 : 0Торпедо М
15.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турНефтехимик0 : 1Торпедо М
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турТорпедо М2 : 1Нефтехимик
12.11.2023Россия — Мелбет Первая лига18-й турНефтехимик0 : 0Торпедо М
21.08.2023Россия — Мелбет Первая лига6-й турТорпедо М2 : 1Нефтехимик
02.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиТорпедо М0 : 0Нефтехимик
24.06.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиНефтехимик1 : 2Торпедо М
10.04.2022ФНЛ - Первый дивизион32-й турНефтехимик0 : 1Торпедо М
29.09.2021ФНЛ - Первый дивизион14-й турТорпедо М1 : 1Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1632
3
Плей-офф за повышение
Урал1631
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1629
5 Спартак Кс1628
6 Велес1728
7 Шинник1623
8 Волга Ул1722
9 Уфа1622
10 Ротор1620
11 Арсенал Т1619
12 Челябинск1618
13 Ленинградец1617
14 КАМАЗ1614
15 Енисей1614
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск1613
17
Зона вылета
Нефтехимик1613
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торпедо М
0%
Ничья
0%
Нефтехимик
0%

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