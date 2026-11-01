Шинник - Уфа 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Шинник
Ярославль
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|09.03.2026
|Россия — Лига Pari
|23-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига Pari
|3-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 0
|19.03.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 2
|27.08.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 0
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 1
|22.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|16
|43
| 2
Повышение
|Сочи
|16
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|16
|31
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|16
|29
|5
|Спартак Кс
|16
|28
|6
|Велес
|17
|28
|7
|Шинник
|16
|23
|8
|Волга Ул
|17
|22
|9
|Уфа
|16
|22
|10
|Ротор
|16
|20
|11
|Арсенал Т
|16
|19
|12
|Челябинск
|16
|18
|13
|Ленинградец
|16
|17
|14
|КАМАЗ
|16
|14
|15
|Енисей
|16
|14
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|16
|11
Кто победит?
0 голосов болельщиков