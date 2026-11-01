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Шинник - Уфа 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 17-й тур
Шинник
Уфа

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Составы команд
Шинник
Ярославль
Уфа
Уфа
Главные тренеры
РоссияДенис Константинович Бояринцев
РоссияОмари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
09.03.2026Россия — Лига Pari23-й турШинник1 : 0Уфа
02.08.2025Россия — Лига Pari3-й турУфа1 : 0Шинник
27.04.2025Россия — Мелбет Первая лига30-й турУфа1 : 0Шинник
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаУфа0 : 1Шинник
07.09.2024Россия — Мелбет Первая лига9-й турШинник2 : 0Уфа
19.03.2023Россия — Мелбет Первая лига23-й турУфа1 : 2Шинник
27.08.2022Россия — Мелбет Первая лига7-й турШинник3 : 0Уфа
20.04.2014ФНЛ - Первый дивизион33-й турШинник1 : 0Уфа
22.09.2013ФНЛ - Первый дивизион15-й турУфа2 : 1Шинник
22.04.2013ФНЛ - Первый дивизион29-й турШинник1 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1643
2
Повышение
Сочи1632
3
Плей-офф за повышение
Урал1631
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М1629
5 Спартак Кс1628
6 Велес1728
7 Шинник1623
8 Волга Ул1722
9 Уфа1622
10 Ротор1620
11 Арсенал Т1619
12 Челябинск1618
13 Ленинградец1617
14 КАМАЗ1614
15 Енисей1614
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск1613
17
Зона вылета
Нефтехимик1613
18
Зона вылета
Текстильщик1611
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шинник
0%
Ничья
0%
Уфа
0%

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