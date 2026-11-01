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Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
07 Ноября 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Лидс Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Стартовый состав
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Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Джеймс Траффорд
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
5 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
24 Англия пз Джеймс Джастин
2 Англия пз Джейден Богл
4 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Япония пз Ао Танака
10 Уэльс нп Гарри Уилсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
31 Чехия вр Антонин Кински
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
14 Англия зщ Арчи Грей
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
20 Гана пз Мохаммед Кудус
11 Франция пз Матис Тель
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
16 Италия пз Сандро Тонали
8 Англия пз Конор Галлахер
19 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
11.05.2026 Англия — Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Лидс Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Тоттенхэм Хотспур
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4Тоттенхэм Хотспур
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 3Лидс Юнайтед
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лидс Юнайтед0 : 4Тоттенхэм Хотспур
21.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Лидс Юнайтед
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Тоттенхэм Хотспур
02.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лидс Юнайтед
27.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал924
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити921
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион919
4
Лига чемпионов
Челси916
5
Лига Европы
Ливерпуль915
6
Лига Европы
Брентфорд914
7
Лига конференций
Эвертон913
8 Борнмут912
9 Тоттенхэм Хотспур912
10 Астон Вилла912
11 Халл Сити911
12 Лидс Юнайтед911
13 Ньюкасл Юнайтед911
14 Ипсвич Таун911
15 Фулхэм99
16 Ковентри Сити99
17 Манчестер Юнайтед97
18
Зона вылета
Кристал Пэлас97
19
Зона вылета
Ноттингем Форест96
20
Зона вылета
Сандерленд95
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лидс Юнайтед
0%
Ничья
0%
Тоттенхэм
0%

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