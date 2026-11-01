Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
07 Ноября 2026 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|2
|пз
|Джейден Богл
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|10
|нп
|Гарри Уилсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|31
|вр
|Антонин Кински
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|14
|зщ
|Арчи Грей
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|11
|пз
|Матис Тель
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|16
|пз
|Сандро Тонали
|8
|пз
|Конор Галлахер
|19
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|11.05.2026
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 3
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 4
|21.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|9
|15
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|9
|14
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|9
|13
|8
|Борнмут
|9
|12
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|12
|10
|Астон Вилла
|9
|12
|11
|Халл Сити
|9
|11
|12
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|11
|14
|Ипсвич Таун
|9
|11
|15
|Фулхэм
|9
|9
|16
|Ковентри Сити
|9
|9
|17
|Манчестер Юнайтед
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|9
|7
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Сандерленд
|9
|5
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