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Малага - Расинг 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
07 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Малага
Расинг

Стартовый состав
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Составы команд
Малага
Малага
Расинг
Сантандер
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
3ИспаниязщКарлос Пуга
4ИспаниязщЭйнар Галилея
31ИспаниязщРафита Гарридо
39МароккозщАдам Азну
15ИспаниязщАнхель Ресио
6ИспанияпзРамон Энрикес
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
10ИспаниянпДавид Ларрубия
8ИспаниянпКарлос Дотор
21ИспаниянпАдриан Ниньо
13ИспанияврХулен Ахирресабала
5ИспаниязщПабло Рамон
22БразилиязщПедро Фелипе
24ФранциязщЖануэль Белосьян
17ИспаниязщХорхе Салинас
23ИспанияпзИван Мартин
18ИталияпзМаттео Прати
20ИспанияпзСерхио Каналес
10ИспанияпзИньиго Висенте
19ИспаниянпИкер Луке
21МарокконпЯссир Забири
Главные тренеры
ИспанияХуан Фунес
История личных встреч
24.05.2026Испания — Сегунда41-й турМалага1 : 1Расинг
05.10.2025Испания — Сегунда8-й турРасинг3 : 0Малага
01.02.2025Испания — СегундаСегунда. 25-й турРасинг2 : 1Малага
23.11.2024Испания — СегундаСегунда. 16-й турМалага0 : 0Расинг
05.03.2023Испания - СегундаСегунда. 30-й турМалага0 : 1Расинг
01.10.2022Испания - СегундаСегунда. 8-й турРасинг0 : 0Малага
23.02.2020Испания - СегундаСегунда. 29-й турМалага2 : 0Расинг
17.08.2019Испания - СегундаСегунда. 1-й турРасинг0 : 1Малага
09.04.2012Испания - Примера32-й турМалага3 : 0Расинг
22.11.2011Испания - Примера13-й турРасинг1 : 3Малага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1117
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1114
9 Алавес1112
10 Райо Вальекано1012
11 Сельта1112
12 Хетафе1112
13 Вильярреал1112
14 Эспаньол1111
15 Осасуна1111
16 Расинг1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Малага
0%
Ничья
0%
Расинг
0%

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