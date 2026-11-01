Малага - Расинг 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
07 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Малага
Малага
Расинг
Сантандер
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|3
|зщ
|Карлос Пуга
|4
|зщ
|Эйнар Галилея
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|39
|зщ
|Адам Азну
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|6
|пз
|Рамон Энрикес
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|8
|нп
|Карлос Дотор
|21
|нп
|Адриан Ниньо
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|22
|зщ
|Педро Фелипе
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Маттео Прати
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|19
|нп
|Икер Луке
|21
|нп
|Яссир Забири
Главные тренеры
|Хуан Фунес
История личных встреч
|24.05.2026
|Испания — Сегунда
|41-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Сегунда
|8-й тур
|3 : 0
|01.02.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|0 : 0
|05.03.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|23.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|2 : 0
|17.08.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|0 : 1
|09.04.2012
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 0
|22.11.2011
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|11
|17
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|11
|14
|9
|Алавес
|11
|12
|10
|Райо Вальекано
|10
|12
|11
|Сельта
|11
|12
|12
|Хетафе
|11
|12
|13
|Вильярреал
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|11
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Расинг
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|11
|5
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