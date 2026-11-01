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Кальяри - Фрозиноне 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Кальяри
Фрозиноне

Стартовый состав
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Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фрозиноне
Фрозиноне
1ИталияврЭлия Каприле
15УругвайзщХуан Родригес
2Португалиязщ Зе Педру
14ИталиязщАлессандро Дейола
10ИталияпзЯкопо Фаццини
70ИталияпзДаниэль Мальдини
8ФранцияпзМишель Адопо
4ИталияпзАлессандро Романо
22ИталияпзRaphael Kofler
6АнглияпзГарри Уинкс
31СенегалнпПоль Менди
22ИталияврЛоренцо Пальмизани
3ИталиязщГабриэле Кальвани
79ИталиязщGabriele Bracaglia
2ИталиязщДжорджио Читтадини
73ИталияпзПатрицио Мазини
14ИталияпзДжакомо Кало
10АвстрияпзРомано Шмид
20ГабонпзЭнтони Ойоно
7АлжирнпФарес Геджемис
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
11РумыниянпДаниэль Бырлиджа
Главные тренеры
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКальяри4 : 1Фрозиноне
21.01.2024Италия - Серия А21-й турФрозиноне3 : 1Кальяри
29.10.2023Италия - Серия А10-й турКальяри4 : 3Фрозиноне
15.04.2023Италия - Серия BСерия В. 33-й турКальяри0 : 0Фрозиноне
27.11.2022Италия - Серия BСерия В. 14-й турФрозиноне2 : 2Кальяри
20.04.2019Италия - Серия А33-й турКальяри1 : 0Фрозиноне
02.12.2018Италия - Серия А14-й турФрозиноне1 : 1Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1020
7 Ювентус1017
8 Наполи1014
9 Болонья1014
10 Торино1013
11 Дженоа1013
12 Кальяри1013
13 Аталанта1011
14 Лечче109
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Удинезе105
20
Зона вылета
Венеция103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кальяри
0%
Ничья
0%
Фрозиноне
0%

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