Кальяри - Фрозиноне 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фрозиноне
Фрозиноне
|1
|вр
|Элия Каприле
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|2
|зщ
|Зе Педру
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|8
|пз
|Мишель Адопо
|4
|пз
|Алессандро Романо
|22
|пз
|Raphael Kofler
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|31
|нп
|Поль Менди
|22
|вр
|Лоренцо Пальмизани
|3
|зщ
|Габриэле Кальвани
|79
|зщ
|Gabriele Bracaglia
|2
|зщ
|Джорджио Читтадини
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|14
|пз
|Джакомо Кало
|10
|пз
|Романо Шмид
|20
|пз
|Энтони Ойоно
|7
|нп
|Фарес Геджемис
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|11
|нп
|Даниэль Бырлиджа
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 1
|21.01.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|4 : 3
|15.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 33-й тур
|0 : 0
|27.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 14-й тур
|2 : 2
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|10
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Наполи
|10
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|10
|13
|11
|Дженоа
|10
|13
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|10
|9
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Удинезе
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|10
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков