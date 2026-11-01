Торино - Лечче 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Торино
Турин
Лечче
Лечче
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|21
|пз
|Дэниел Браганса
|10
|пз
|Никола Влашич
|45
|пз
|Рафик Белгали
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|19
|нп
|Че Адамс
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|25
|зщ
|Антонино Галло
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|79
|пз
|Умар Нгом
|14
|пз
|Юссеф Мале
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|9
|нп
|Никола Штулич
|16
|нп
|Омри Гандельман
Главные тренеры
|Иньяцио Абате
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 0
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1 ДВ
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|10
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Наполи
|10
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|10
|13
|11
|Дженоа
|10
|13
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|10
|9
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Удинезе
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|10
|3
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