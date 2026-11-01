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Торино - Лечче 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
07 Ноября 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Торино
Лечче

Стартовый состав
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Составы команд
Торино
Турин
Лечче
Лечче
20БразилияврЛукас Перри
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
15ИталиязщПьетро Комуццо
21ПортугалияпзДэниел Браганса
10ХорватияпзНикола Влашич
45АлжирпзРафик Белгали
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
77ИталияпзАлессио Каччамани
18АргентинанпДжованни Симеоне
19ШотландиянпЧе Адамс
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
25ИталиязщАнтонино Галло
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
5ГерманиязщДжамиль Зиберт
4АнголазщКиалонда Гаспар
79МавританияпзУмар Нгом
14МароккопзЮссеф Мале
29МалипзЛассана Кулибали
9СербиянпНикола Штулич
16ИзраильнпОмри Гандельман
Главные тренеры
ИталияИньяцио Абате
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
01.02.2026Италия — Серия А23-й турТорино1 : 0Лечче
30.11.2025Италия — Серия А13-й турЛечче2 : 1Торино
18.05.2025Италия — Серия А37-й турЛечче1 : 0Торино
15.09.2024Италия — Серия А4-й турТорино0 : 0Лечче
16.02.2024Италия - Серия А25-й турТорино2 : 0Лечче
28.10.2023Италия - Серия А10-й турЛечче0 : 1Торино
12.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турЛечче0 : 2Торино
05.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турТорино1 : 0Лечче
28.10.2020Кубок Италии3-й раундТорино3 : 1 ДВЛечче
02.02.2020Италия - Серия А22-й турЛечче4 : 0Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1020
7 Ювентус1017
8 Наполи1014
9 Болонья1014
10 Торино1013
11 Дженоа1013
12 Кальяри1013
13 Аталанта1011
14 Лечче109
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Удинезе105
20
Зона вылета
Венеция103
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Торино
0%
Ничья
0%
Лечче
0%

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