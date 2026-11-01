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Падерборн 07 - Айнтрахт Ф 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Падерборн 07
Айнтрахт Ф

Стартовый состав
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Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
17ГерманияпзЛорин Курда
6ГерманияпзТом Бак
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
40ХорватиянпГабриэль Видович
30ГерманиянпСтефано Марино
27ГерманиянпШтеффен Тиггес
1ГерманияврНоа Атуболу
3ФранциязщЛилиан Брассье
26ЯпониязщКэйта Косуги
2ГерманиязщЭлиас Баум
34ГерманиязщНнамди Коллинз
42ТурцияпзДжан Узун
25НигерияпзРафаэль Оньедика
15ГерманияпзНоэль Асеко-Нкили
8АлжирпзФарес Шаиби
20ЯпониянпРицу Доан
11ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф3 : 2Падерборн 07
22.12.2019Германия - Бундеслига17-й турПадерборн 072 : 1Айнтрахт Ф
14.03.2015Германия - Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф4 : 0Падерборн 07
19.10.2014Германия - Бундеслига8-й турПадерборн 073 : 1Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария818
2
Лига чемпионов
Боруссия Д818
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Айнтрахт Ф811
9 Майнц810
10 Аугсбург89
11 Штутгарт89
12 Хоффенхайм89
13 Кёльн89
14 Падерборн 0789
15 Гамбург89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Падерборн 07
0%
Ничья
0%
Айнтрахт Ф
0%

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