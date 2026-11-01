Падерборн 07 - Айнтрахт Ф 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|17
|пз
|Лорин Курда
|6
|пз
|Том Бак
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|40
|нп
|Габриэль Видович
|30
|нп
|Стефано Марино
|27
|нп
|Штеффен Тиггес
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|2
|зщ
|Элиас Баум
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|42
|пз
|Джан Узун
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|нп
|Рицу Доан
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|14.03.2015
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|4 : 0
|19.10.2014
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|8
|11
|9
|Майнц
|8
|10
|10
|Аугсбург
|8
|9
|11
|Штутгарт
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|8
|9
|13
|Кёльн
|8
|9
|14
|Падерборн 07
|8
|9
|15
|Гамбург
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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