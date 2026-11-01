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Майнц - Бавария 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Майнц
Бавария

Стартовый состав
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Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
48ПольшазщКацпер Потульский
30ШвейцариязщСильван Видмер
3ПерузщФабио Грубер
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
19ФранцияпзАнтони Каси
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
23СуринамнпШеральдо Бекер
9ГерманиянпФиллип Тиц
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
11ГерманияпзНатаниэль Браун
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзЛеннарт Карл
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
БельгияВенсан Компани
АнглияАарон Данкс
АвстрияРене Марич (и.о.)
История личных встреч
25.04.2026Германия — Бундеслига31-й турМайнц3 : 4Бавария
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турБавария2 : 2Майнц
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турБавария3 : 0Майнц
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турМайнц2 : 1Бавария
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаМайнц0 : 4Бавария
09.03.2024Германия — Бундеслига25-й турБавария8 : 1Майнц
21.10.2023Германия — Бундеслига8-й турМайнц1 : 3Бавария
22.04.2023Германия — Бундеслига29-й турМайнц3 : 1Бавария
01.02.2023Кубок Германии1/8 финалаМайнц0 : 4Бавария
29.10.2022Германия — Бундеслига12-й турБавария6 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария818
2
Лига чемпионов
Боруссия Д818
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Айнтрахт Ф811
9 Майнц810
10 Аугсбург89
11 Штутгарт89
12 Хоффенхайм89
13 Кёльн89
14 Падерборн 0789
15 Гамбург89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Майнц
0%
Ничья
0%
Бавария
0%

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