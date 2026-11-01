Майнц - Бавария 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Майнц
Майнц
Бавария
Мюнхен
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|19
|пз
|Антони Каси
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Филлип Тиц
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|11
|пз
|Натаниэль Браун
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Леннарт Карл
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Венсан Компани
|Аарон Данкс
|Рене Марич (и.о.)
История личных встреч
|25.04.2026
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|3 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|09.03.2024
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|21.10.2023
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|22.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 4
|29.10.2022
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|8
|11
|9
|Майнц
|8
|10
|10
|Аугсбург
|8
|9
|11
|Штутгарт
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|8
|9
|13
|Кёльн
|8
|9
|14
|Падерборн 07
|8
|9
|15
|Гамбург
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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