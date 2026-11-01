РБ Лейпциг - Аугсбург 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|21
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|40
|нп
|Ромуло
|27
|нп
|Тидиам Гомис
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
|1
|вр
|Финн Дамен
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|14
|пз
|Янник Кайтель
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|21
|пз
|Арийон Ибрахимович
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|30
|пз
|Антон Каде
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
История личных встреч
|07.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|10.02.2024
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|8
|11
|9
|Майнц
|8
|10
|10
|Аугсбург
|8
|9
|11
|Штутгарт
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|8
|9
|13
|Кёльн
|8
|9
|14
|Падерборн 07
|8
|9
|15
|Гамбург
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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