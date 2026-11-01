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РБ Лейпциг - Аугсбург 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
РБ Лейпциг
Аугсбург

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Аугсбург
Аугсбург
26БельгияврМартен Вандевордт
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
21МароккопзНейл Эль-Айнауи
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
40Бразилиянп Ромуло
27ФранциянпТидиам Гомис
28ФранциянпКристофер Нкунку
1ГерманияврФинн Дамен
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
5ФранциязщКрислен Матсима
14ГерманияпзЯнник Кайтель
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
16ГерманияпзХеннес Беренс
21ГерманияпзАрийон Ибрахимович
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
30ГерманияпзАнтон Каде
11АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
История личных встреч
07.03.2026Германия — Бундеслига25-й турРБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турАугсбург0 : 6РБ Лейпциг
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й турАугсбург0 : 0РБ Лейпциг
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
10.02.2024Германия — Бундеслига21-й турАугсбург2 : 2РБ Лейпциг
16.09.2023Германия — Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 0Аугсбург
15.04.2023Германия — Бундеслига28-й турРБ Лейпциг3 : 2Аугсбург
22.10.2022Германия — Бундеслига11-й турАугсбург3 : 3РБ Лейпциг
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турАугсбург1 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария818
2
Лига чемпионов
Боруссия Д818
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Айнтрахт Ф811
9 Майнц810
10 Аугсбург89
11 Штутгарт89
12 Хоффенхайм89
13 Кёльн89
14 Падерборн 0789
15 Гамбург89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
РБ Лейпциг
0%
Ничья
0%
Аугсбург
0%

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