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Боруссия Д - Эльферсберг 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Боруссия Д
Эльферсберг

Стартовый состав
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
8ГерманияпзФеликс Нмеча
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
7АнглияпзДжоб Беллингем
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
21ПортугалиянпФабиу Силва
20АвстрияврНиколас Криштоф
26ГерманиязщLuca Sirch
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
43ГерманияпзФеликс Кайдел
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
40ГерманияпзФрансис-Икечукву Оньека
7ГерманияпзМорис Краттенмахер
42ФранциянпДавид Моква
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
04.11.2026Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБоруссия Д2 : 1
31.10.2026Германия — Бундеслига8-й тур2 : 2Боруссия Д
27.10.2026Кубок Германии1/16 финалаБоруссия Д3 : 2
24.10.2026Германия — Бундеслига7-й турБоруссия Д1 : 0
20.10.2026Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария818
2
Лига чемпионов
Боруссия Д818
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Айнтрахт Ф811
9 Майнц810
10 Аугсбург89
11 Штутгарт89
12 Хоффенхайм89
13 Кёльн89
14 Падерборн 0789
15 Гамбург89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Боруссия Д
0%
Ничья
0%
Эльферсберг
0%

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