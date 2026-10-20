Боруссия Д - Эльферсберг 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
07 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Эльферсберг
Шпизен-Эльверсберг
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|21
|нп
|Фабиу Силва
|20
|вр
|Николас Криштоф
|26
|зщ
|Luca Sirch
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|40
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
|42
|нп
|Давид Моква
Главные тренеры
|Нико Ковач
История личных встреч
|04.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|31.10.2026
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|27.10.2026
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 2
|24.10.2026
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|20.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|8
|11
|9
|Майнц
|8
|10
|10
|Аугсбург
|8
|9
|11
|Штутгарт
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|8
|9
|13
|Кёльн
|8
|9
|14
|Падерборн 07
|8
|9
|15
|Гамбург
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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