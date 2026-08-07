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Сардарапат - Арарат 07 Ноября прямая трансляция

07 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
Сардарапат
Арарат

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Составы команд
Сардарапат
Арарат
Ереван
История личных встреч
07.08.2026 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат1 : 2Сардарапат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа1231
2
Лига конференций
Пюник1331
3
Лига конференций
Арарат-Армения1229
4 Алашкерт1325
5 Сардарапат1217
6 Урарту1216
7 Ширак1214
8 Ван1311
9 Арарат1211
10 БКМА1311
11 Сюник128
12
Зона вылета
Гандзасар123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сардарапат
0%
Ничья
0%
Арарат
0%

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