Сардарапат - Арарат 07 Ноября прямая трансляция
07 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
Сардарапат
Арарат
Ереван
История личных встреч
|07.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|12
|31
| 2
Лига конференций
|Пюник
|13
|31
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|12
|29
|4
|Алашкерт
|13
|25
|5
|Сардарапат
|12
|17
|6
|Урарту
|12
|16
|7
|Ширак
|12
|14
|8
|Ван
|13
|11
|9
|Арарат
|12
|11
|10
|БКМА
|13
|11
|11
|Сюник
|12
|8
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|12
|3
Кто победит?
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