Нафтан - МЛ Витебск 07 Ноября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
07 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Нафтан
Новополоцк
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
|27.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|0 : 3
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|59
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|27
|58
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|27
|58
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|27
|46
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|27
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|27
|36
|9
|Минск
|27
|34
|10
|Славия-Мозырь
|27
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|27
|24
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|27
|23
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|27
|21
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|27
|17
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