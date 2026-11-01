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Нафтан - МЛ Витебск 07 Ноября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
07 Ноября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Нафтан
МЛ Витебск

Стартовый состав
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Составы команд
Нафтан
Новополоцк
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
27.06.2026Беларусь — Высшая лига13-й турМЛ Витебск2 : 1Нафтан
22.08.2025Беларусь — Высшая лига19-й турМЛ Витебск2 : 0Нафтан
12.04.2025Беларусь — Высшая лига4-й турНафтан0 : 3МЛ Витебск
14.07.2024Кубок Беларуси1/16 финалаМЛ Витебск2 : 1 ДВНафтан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2759
2
Лига конференций
Ислочь2758
3
Лига конференций
Динамо Мн2758
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2746
6 Гомель2843
7 Витебск2740
8 Торпедо-БелАЗ2736
9 Минск2734
10 Славия-Мозырь2731
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2827
13 Белшина2724
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нафтан
0%
Ничья
0%
МЛ Витебск
0%

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